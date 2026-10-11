Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle tur otobüsü yan devrilirken çekici yoldan çıktı. Manisa Valiliği, yaralıların hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikametinde tur otobüsü ile çekicinin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Ballıca Mahallesi yakınlarında yaşanan kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Manisa'da feci kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

TUR OTOBÜSÜ YAN DEVRİLDİ, ÇEKİCİ YOLDAN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, saat 11.11 sıralarında Bursa'dan İzmir yönüne seyreden 16 AED 124 plakalı My World Tur firmasına ait tur otobüsü, 78 YD 559 plakalı çekiciyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tur otobüsü yan devrilirken çekici ise yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ambulanslar ve otoyol jandarma trafik ekipleri yönlendirildi.

Manisa'da feci kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

MANİSA VALİLİĞİ AÇIKLADI: 11 CAN KAYBI, 27 YARALI

Manisa Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bugün 11.11’de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Manisa'da feci kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da gazetecilere şu açıklamalarda bulundu:

"34 tane yolcumuz var. Toplam 11 vefat ve 27 kişi yaralı. Bu 27 kişi yaralıdan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod, 1'i kırmızı kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda. Şu anda da hem AFAD'ımız, itfaiyemiz, tabiatıyla sağlık unsurlarımız, jandarmamız, güvenlik firmalarımız Koordinel bir şekilde, hızlı bir şekilde olay yerine intikal edip toparlamaya çalışıyorlar. Şu anda da Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda olay yeri çalışmalara devam etmektedir."

Manisa'da feci kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de X hesabından kazaya ilişkin şu mesajı paylaştı:

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da X hesabından şu mesajı paylaştı:

"Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Manisa'da feci kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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