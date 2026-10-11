Kazadan önce böyle görüntülendi! Manisa'daki faciaya karışan otobüsün son saatleri
Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazadaki tur otobüsünün Bursa'daki görüntüsüne ulaşıldı. Otobüsün saat 06.31'de Osmangazi ilçesinde yolcu aldıktan sonra hareket ettiği bildirildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazada tur otobüsünün Bursa'dan yolcu aldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde yaşanan kaza öncesinde tur otobüsünün Bursa'dan hareket ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
ŞOFÖR ÇALIŞANLARLA TOKALAŞTI
Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüsün saat 06.30 civarında yolcu aldığı, otobüs şoförünün de iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı yer aldı.
Kayıtlarda, otobüsün saat 06.31'de hareket ettiği anlar görülüyor.
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde çekiciyle 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.