Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazadaki tur otobüsünün Bursa'daki görüntüsüne ulaşıldı. Otobüsün saat 06.31'de Osmangazi ilçesinde yolcu aldıktan sonra hareket ettiği bildirildi.

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazada tur otobüsünün Bursa'dan yolcu aldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

Kazadan önce böyle görüntülendi! Manisadaki faciaya karışan otobüsün son saatleri

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde yaşanan kaza öncesinde tur otobüsünün Bursa'dan hareket ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kazadan önce böyle görüntülendi! Manisa'daki faciaya karışan otobüsün son saatleri

ŞOFÖR ÇALIŞANLARLA TOKALAŞTI

Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüsün saat 06.30 civarında yolcu aldığı, otobüs şoförünün de iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı yer aldı.

Kayıtlarda, otobüsün saat 06.31'de hareket ettiği anlar görülüyor.

Kazadan önce böyle görüntülendi! Manisadaki faciaya karışan otobüsün son saatleri

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde çekiciyle 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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