Sıcak hava yerini soğuk ve yağmura bırakıyor: İstanbul’da sıcaklıklar 8 derece düşecek!
Haftanın ilk üç günü sıcak hava etkili olacak. Ancak cuma gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere kuzey bölgelerde sağanak yağışlarla birlikte hava 8-9 derece birden soğuyacak. Uzmanlar, İstanbul’da hafta sonuna doğru sıcaklıkların 20 derecelere kadar düşmesini bekliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye yeni haftaya sıcak hava ile giriyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri güneşli hava etkili olacak. Ancak cuma gününden itibaren kuzey bölgeler ve İç Anadolu’da hava hızla soğuyacak, sıcaklıklar 7-8 derece birden düşecek. Uzmanlar, İstanbul’da hafta sonuna doğru hava sıcaklığının 20 derecelere kadar gerileyeceğini belirtiyor.
SICAK HAVA ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRECEK
Salı günü İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 30 derece olacak. Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar görülecek. Perşembe günü ise İzmir’de 31 dereceye kadar yükselen sıcaklık dikkat çekecek.
12 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Perşembe günü Karadeniz’in batısından başlayarak sağanak yağış bekleniyor. Meteorolojiye göre Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de kuvvetli yağış görülecek.
CUMA GÜNÜ HAVALAR SERİNLEYECEK
Cuma günü sıcaklıklar düşmeye başlayacak. İstanbul 25, Ankara 23, İzmir 31 derece olacak. Aynı gün Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış etkisini gösterecek.
CUMA GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü için geniş kapsamlı yağış uyarısı yaptı. Sağanak beklenen iller şöyle:
- İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce
- Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat
- Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan
- Erzurum, Kars, Ağrı
HAFTA SONU RÜZGAR VE SOĞUK ETKİLİ OLACAK
Cumartesi günü İstanbul’da hava 23, Ankara’da 21, İzmir’de ise 31 derece olacak. Uzmanlar, perşembeden sonra şiddetli rüzgarların Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de etkili olacağını belirtiyor. Hafta sonunda rüzgar ve soğuk hava yurt genelinde hissedilecek.