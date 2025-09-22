2025 AUZEF ders seçimi ne zaman? Ders seçim tarihleri belli oldu

AUZEF öğrencileri için 2025-2026 güz dönemi ders seçimi ve kayıt yenileme süreci resmi takvimle birlikte duyuruldu. Kayıt yenileme işlemleri eylül ayı itibarıyla devam ederken ders seçimi ve ekle-sil işlemleri için tarihler belirlendi. Öğrencilerin hem harç ödemelerini hem de derslerini zamanında seçmeleri gerekiyor. İşte AUZEF ders seçimi, kayıt yenileme ve sınav takvimiyle ilgili ayrıntılar…

2025 AUZEF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri için 2025-2026 güz dönemi ders seçimleri 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte öğrenciler, kendi eğitim planlarına uygun olarak derslerini belirleyebilecek.

Ders seçiminden sonra sistemde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler için ayrıca bir “ekle-sil” dönemi uygulanacak. Bu dönem 30 Eylül-5 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Böylece öğrenciler son kontrollerini yaparak ders programlarını kesinleştirmiş olacak.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AUZEF kayıt yenileme işlemleri için öğrencilerin öncelikle harç ödemelerini yapmaları gerekiyor. 1-21 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ödemeler Halkbank şubeleri, ATM’ler veya AKSİS sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Harç ödemesi tamamlandığında, fakülte idaresi tarafından öğrencinin kaydı otomatik olarak yenileniyor. Ancak öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamladıktan sonra ders seçimlerini ayrıca yapmaları gerekiyor. Bu nedenle hem ödeme hem de ders seçimi adımlarının zamanında tamamlanması büyük önem taşıyor.