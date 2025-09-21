Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2025 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2025 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler mezun olmak için kalan son 3 ders sınavını bugün tamamladı. Peki, 2025 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

İstanbul Üniversitesi'nden mezun olabilmek  için tanınan son haklardan biri olan 3 ders sınavı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF mezuniyet için üç ders sınavına dair tüm detaylar...

2025 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

2025 AUZEF MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF mezuniyet için 3 ders sınavı 21 Eylül tarihinde gerçekleştirileşecek. AUZEF soruları ve cevapları, sınav sona erdikten sonra gün içinde erişime açılabilir.Konuya ilişkin duyuru geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

2025 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

2025 AUZEF MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN BAKILIR?

2025 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı soruları ve cevapları AUZEF'in resmi internet sitesindeki "Duyurular" bölümünden ya da AUZEF Sınav Sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenilebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aydın'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AUZEF sınavı saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır? - HaberlerAUZEF sınavı saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?Veliaht 3. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Veliaht yeni bölüm için geri sayım - HaberlerVeliaht 3. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Veliaht yeni bölüm için geri sayımHarry Potter dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? - HaberlerHarry Potter dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?“Çocuklarımız ne yiyor?” derdine son: Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor - Haberler“Çocuklarımız ne yiyor?” derdine son: Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyorCevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyeri - HaberlerCevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyeriKasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri gündemde - HaberlerKasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...