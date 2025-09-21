İstanbul Üniversitesi'nden mezun olabilmek için tanınan son haklardan biri olan 3 ders sınavı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF mezuniyet için üç ders sınavına dair tüm detaylar...

2025 AUZEF MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF mezuniyet için 3 ders sınavı 21 Eylül tarihinde gerçekleştirileşecek. AUZEF soruları ve cevapları, sınav sona erdikten sonra gün içinde erişime açılabilir.Konuya ilişkin duyuru geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

2025 AUZEF MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN BAKILIR?

2025 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı soruları ve cevapları AUZEF'in resmi internet sitesindeki "Duyurular" bölümünden ya da AUZEF Sınav Sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenilebilir.