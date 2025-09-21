Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AUZEF sınavı saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF sınavı saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF sınavı saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyete üç ders sınavı bugün gerçekleşecek. Sınava girecek adaylar, "AUZEF sınavı saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusuna cevap arıyor.

Mezuniyet için üç ders sınavı başvuruları 8 Eylül Pazartesi - 10 Eylül Çarşamba günleri arasında tamamlandı. Sınav günü ise bugündür.

AUZEF mezuniyete üç ders sınavının saati belli olurken sınav giriş belgesinin nasıl alınacağı adaylar tarafından araştırılıyor. 

AUZEF sınavı saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 1. Resim

AUZEF SAAT KAÇTA?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da başlayacaktır. 

AUZEF sınavı saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 2. Resim

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF mezuniyet 3 ders sınavına girecek öğrenciler sınav tarihinden bir hafta önce sınava giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden alabileceklerdir. 

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF sınavı saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 3. Resim

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz herhangi tarih duyurulmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

Afetin vurduğu Rize ve Artvin için yeni uyarı! Meteoroloji kritik saati duyurdu
