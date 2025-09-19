AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde eğitim gören üniversite öğrencileri, mezuniyet için son fırsat niteliğinde olan 3 ders sınavının hangi tarihte ve saat kaçta yapılacağını merak ediyor.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) okuyan üniversite öğrencileri, mezuniyet için tanınan son haklardan biri olan üç ders sınavının yapılacağı tarihi araştırıyor. Konuyla ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken, "AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta?" soruları merak ediliyor.
AUZEF MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
AUZEF mezuniyet için üç ders sınavı 21 Eylül tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınava girecek üniversite öğrencileri, sınav giriş belgelerini "http://auzefsinav.istanbul.edu.tr" adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak alabilir.
AUZEF MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
AUZEF mezuniyet için üç ders sınavına girmek isteyen öğrencilerin şu şartları sağlamaları gerekiyor:
Programındaki eğitimini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler mezuniyet için üç ders sınavına girebilirler.
Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden en fazla üçünden sınava girebilirler.
Lisans ve önlisans programına kayıtlı öğrenciler, mezuniyet için üç ders sınavına girmek istedikleri ders(ler)i daha önce almış olmalıdırlar. Programında almak zorunda olup daha önce hiçbir şekilde almadığı ders(ler)den sınava girmesi mümkün değildir.
Zorunlu staj/uygulama veya proje dersi olan öğrencilerin bu derslerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir; aksi durumda sınava giremezler.
Ders intibakı ve birleştirmesi durumunda öğrenci, derslerin güncel halinden ve notlarından sınava girer.
Mezuniyet için üç ders sınavına giren öğrencilerin sınavdan alacakları notlar ilgili derslerin en son geçerli notları olacaktır.
Herhangi bir sebeple mezuniyet için üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.