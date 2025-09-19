İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) okuyan üniversite öğrencileri, mezuniyet için tanınan son haklardan biri olan üç ders sınavının yapılacağı tarihi araştırıyor. Konuyla ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken, "AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta?" soruları merak ediliyor.

AUZEF MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AUZEF mezuniyet için üç ders sınavı 21 Eylül tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınava girecek üniversite öğrencileri, sınav giriş belgelerini "http://auzefsinav.istanbul.edu.tr" adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak alabilir.

AUZEF MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

AUZEF mezuniyet için üç ders sınavına girmek isteyen öğrencilerin şu şartları sağlamaları gerekiyor: