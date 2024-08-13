Sıcaklık daha da artacak, termometreler 40 dereceyi aşacak! İl il hava durumu tahminleri
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yağmurlu günler geride kaldı, önümüzde kuraklık tehlikesi var. Meteoroloji 13 Ağustos 2024 tahminlerini haritalı paylaştı, sağanak beklenen tek bölge Doğu Karadeniz ve çevresi oldu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek, bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşacak.
SICAKLIKLAR DAHA DA ARTACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun hariç Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ağrı'nın doğusu, Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar bunaltmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
13 AĞUSTOS 2023 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Türkiye Gazetesi