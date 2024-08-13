Sıcaklık daha da artacak, termometreler 40 dereceyi aşacak! İl il hava durumu tahminleri

Yağmurlu günler geride kaldı, önümüzde kuraklık tehlikesi var. Meteoroloji 13 Ağustos 2024 tahminlerini haritalı paylaştı, sağanak beklenen tek bölge Doğu Karadeniz ve çevresi oldu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek, bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşacak.

SICAKLIKLAR DAHA DA ARTACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun hariç Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ağrı'nın doğusu, Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar bunaltmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

13 AĞUSTOS 2023 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık