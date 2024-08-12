Meteoroloji harita paylaştı, il il uyardı! Kuvvetli sağanak ve fırtınaya dikkat

Yeni haftanın ilk gününde yurt genelinde mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam edecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı! Bir yanda sağanak, diğer yanda bunaltıcı sıcaklar

Meteoroloji il il uyardı! Bir yanda sağanak, diğer yanda bunaltıcı sıcaklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 12 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, sağanak beklenen iller belli oldu. Batı illerinde yüksek sıcaklıklar nefes aldırmazken doğunun bazı bölgelerinde ise kuvvetli sağanak hakim. Yağışlar öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün beklenen yağışların Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurdun iç, batı ve güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık