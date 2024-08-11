Meteoroloji il il uyardı! Bir yanda sağanak, diğer yanda bunaltıcı sıcaklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. İki bölge için sağanak uyarısı yapılırken, yurdun güney ve batı kesimlerinde ise sıcaklıklar kavurmaya devam edecek.

Haftanın son günü pazar planı yapanları yakından ilgilendiren rapor, Meteoroloji tarafından açıklandı. Yurdun büyük bölümünde hava açık ve sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek, sağanak beklenen iller ise belli oldu. İşte 11 Ağustos 2024 hava durumu tahminleri ve detaylar...

DOĞU VE ORTA KARADENİZ YAĞMURLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzurum'un güney ve doğusu, Van'ın kuzey ve doğusu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 37°C

Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık