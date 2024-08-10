Meteoroloji saat vererek uyardı! Ankara dahil 22 il alarm verdi, her an başlayabilir
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Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edeceği belirtildi. Öte yandan başta Ankara olmak üzere 22 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarıları yapıldı. Yağışların hangi saatlerde başlayabileceği raporda yer aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu değerlendirme raporu yayımlandı. Rapora göre ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un güney ve doğusu, Van'ın kuzey ve doğu çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile bu akşam saatlerinde Bolu, Düzce, Karabük, Bilecik, Sakarya'nın doğusu, Ankara'nın kuzeyi ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir'in batısı ile Karaman'ın ve Konya'nın güney ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bilecik çevreleri ve Sakarya'nın doğu kesimleri ile yarın (Pazar) Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 37°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 24°C, 32°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 22°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 22°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 37°C
Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 26°C, 32°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 19°C, 32°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ankara'nın kuzeyi ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir'in batısı ile Karaman'ın ve Konya'nın güney ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) kuzeydoğusunda, kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 19°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 17°C, 35°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu
KONYA 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu, Düzce, Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu gece Ordu ve Giresun, yarın (Pazar) bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Pazar) Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un güney ve doğu kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Pazar) bölgenin kuzeybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 36°C
Az bulutlu
VAN 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 41°C
Az bulutlu ve açık