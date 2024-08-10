Meteoroloji saat vererek uyardı! Ankara dahil 22 il alarm verdi, her an başlayabilir

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edeceği belirtildi. Öte yandan başta Ankara olmak üzere 22 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarıları yapıldı. Yağışların hangi saatlerde başlayabileceği raporda yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu değerlendirme raporu yayımlandı. Rapora göre ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un güney ve doğusu, Van'ın kuzey ve doğu çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile bu akşam saatlerinde Bolu, Düzce, Karabük, Bilecik, Sakarya'nın doğusu, Ankara'nın kuzeyi ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir'in batısı ile Karaman'ın ve Konya'nın güney ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bilecik çevreleri ve Sakarya'nın doğu kesimleri ile yarın (Pazar) Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C , 37°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 24°C , 32°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 22°C , 33°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C , 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C , 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C , 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C , 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C , 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C , 37°C

Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C , 37°C

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C , 32°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 19°C , 32°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ankara'nın kuzeyi ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir'in batısı ile Karaman'ın ve Konya'nın güney ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) kuzeydoğusunda, kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 19°C , 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 17°C , 35°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C , 32°C

Parçalı bulutlu

KONYA 21°C , 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu, Düzce, Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C , 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C , 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C , 32°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 20°C , 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu gece Ordu ve Giresun, yarın (Pazar) bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Pazar) Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 17°C , 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 17°C , 26°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C , 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C , 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un güney ve doğu kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Pazar) bölgenin kuzeybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 12°C , 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C , 25°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C , 36°C

Az bulutlu

VAN 16°C , 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C , 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C , 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C , 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C , 41°C

Az bulutlu ve açık