Sıcaktan kavruluyorlar! Bir kentimizde termometreler 55 dereceyi gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye'nin büyük bir bölümü aşırı sıcaklarla mücadele derken, sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi.

Şanlıurfa'da etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

VATANDAŞ GÖLGELERE KOŞTU

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 55 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan kavruluyorlar! Bir kentimizde termometreler 55 dereceyi gördü - 1. Resim

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

Vatandaşlardan Halil Gamsız, havaların sıcak ve bunaltıcı olduğunu belirterek, genellikle klimalı mekanlarda ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştığını söyledi.

