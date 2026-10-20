Sıfır Atık Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Afet Kaynaklı Atık Yönetim Merkezi, saha araştırmaları, bilimsel yayınlar ve çözüm odaklı planlamalarla afetlerin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Merkez, önümüzdeki dönemde düzenlenecek çalıştayla afet kaynaklı atıkların yönetiminde ortak aklı ve iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

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Sıfır Atık Hareket Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın öncülüğünde gelişen Sıfır Atık yaklaşımı, doğal kaynakların korunması ve çevresel risklerin azaltılmasının yanı sıra afetlere karşı dirençli bir gelecek oluşturulmasını da kapsayan bütüncül bir anlayış ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çevre ve iklim alanındaki iradesi doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum’un çevre politikalarında öne çıkan sürdürülebilir şehirler, iklim değişikliğine uyum ve kaynak verimliliği hedefleri de afetlerin çevresel sonuçlarının azaltılmasını önemli bir çalışma haline getiriyor.

Sıfır Atık Vakfı bünyesinde Afet Kaynaklı Atık Yönetim Merkezi, çalışmalarını sürdürüyor

Bu doğrultuda Sıfır Atık Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Afet Kaynaklı Atık Yönetim Merkezi, afetlerin yol açtığı atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerin azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Deprem, sel, taşkın ve orman yangınları gibi afetlerin ardından ortaya çıkan atıkların yönetimine odaklanan Merkez; sahada araştırmalar yürütüyor, bilimsel ve teknik yayınlar hazırlıyor, sorunların tespitinden uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesine kadar uzanan süreçler üzerinde çalışıyor.

Sıfır Atık Vakfı bünyesinde Afet Kaynaklı Atık Yönetim Merkezi, çalışmalarını sürdürüyor

“DOĞRU ATIK YÖNETİM AFETLERE KARŞI DİRENCİN ARTIRILMASI AÇISINDAN KRİTİK BİR KONU”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, atıkların doğru yönetilmesinin özellikle büyük şehitlerde afet risklerinin azaltılması açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

İstanbul gibi nüfus yoğunluğu yüksek, hızlı kentleşmenin ve yoğun yağışların etkilerinin yakından hissedildiği şehirlerde atıkların doğru yönetilmesi büyük önem taşıyor. Atıkların gelişigüzel çevreye bırakılması, yağmur suyu kanallarının ve drenaj sistemlerinin tıkanmasına neden olarak sel ve taşkınların etkisini artırabiliyor. Bu nedenle atık yönetimini yalnızca çevre temizliği meselesi olarak görmemeliyiz. Doğru atık yönetimi şehirlerimizin afetlere karşı direncinin artırılması, insan sağlığının korunması ve doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliği açısından kritik bir onu. Afetlerin olumsuz etkilerini azaltmak için yerel yönetimlerden vatandaşlarımıza kadar toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve uygun şekilde toplanıp değerlendirilmesi gerekiyor. Sıfır Atık yaklaşımını şehirlerimizin günlük yaşamına daha güçlü biçimde entegre ederek hem çevresel riskleri azaltabilir hem de daha güvenli ve sürdürülebilir alanlar oluşturabiliriz.

Sıfır Atık Vakfı bünyesinde Afet Kaynaklı Atık Yönetim Merkezi, çalışmalarını sürdürüyor

AFETLERİN ÇEVRESEL SONUÇLARINA KARŞI ÖNLEYİCİ YAKLAŞIM

İklim değişikliğinin etkiler, hızlı kentleşme ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı, afetlerin neden olduğu çevresel sorunların boyutunu artırıyor.

Afetler sonrasında ortaya çıkan inşaat ve yıkıntı atıkları, kirlenmiş topraklar, evsel atıklar ve tehlikeli kalıntılar; su ve toprak kirliliği ekosistemlerin zarar görmesi ve halk sağlığı açısından çeşitli riskler oluşturuyor. Atıkların kontrolsüz biçimde birikmesi ve yönetilmesi afet sonrasındaki yerleşme sürecini zorlaştırırken doğal kaynakların yenden kullanım imkânlarını da sınırlandırıyor.

Afet Kaynaklı Atık Yönetim Merkezi, bu sorunların yalnızca afet sonrasında değil, afet öncesinde de ele alınması gerektiği anlayışıyla çalışmalarını yürütüyor. Atık kaynaklı risklerin belirlenmesi, mevcut yönetim süreçlerinin incelenmesi ve afetlerin çevresel etkilerini azaltabilecek yöntemlerin geliştirilmesi Merkezin öncelikleri arasında yer alıyor.

Sıfır Atık Vakfı bünyesinde Afet Kaynaklı Atık Yönetim Merkezi, çalışmalarını sürdürüyor

SAHA ARAŞTIRMALARI VE TEKNİK YAYINLARLA ÇÖZÜM YOLLARI GELİŞTİRİLİYOR

Merkez tarafından yürütülen saha araştırmalarıyla afet kaynaklı atık yönetiminde karşılaşılan sorunların ve ihtiyaçların ortaya konulması amaçlanıyor. Araştırmalardan elde edilen bulguların, teknik yayınlar ve rehberler aracılığıyla ilgili kurumların ve yerel yönetimlerin kullanımına sunulması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında afet atıklarının güvenli biçimde toplanması, ayrıştırılması, taşınması, ger kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çözüm süreçler değerlendiriliyor.

Uygun atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması ve afet sonrası yenden yapılanma süreçlerinde ikincil ham maddelerden yararlanılması da döngüsel ekonomi yaklaşımı çerçevesinde ele alınıyor.

Merkez, afet yönetiminde görev alan kurumların mevcut sorumluluklarını tamamlayıcı nitelikte araştırma, teknik bilgi ve sürdürülebilir atık yönetimi çözümleri geliştirmeye odaklanıyor.

ÇÖZÜM ÖNERLER İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

Afet kaynaklı atık yönetimi alanındaki bilgi birikiminin artırılması ve çözüm önerilerinin ortak bir zeminde değerlendirilmesi amacıyla Merkez tarafından önümüzdeki dönemde çalıştay düzenlenmesi planlanıyor. İlgili kurumların, uzmanların, akademisyenlerin ve diğer paydaşların bir araya geleceği çalıştayda, afet atıklarının yönetiminde karşılaşılan sorunların, mevcut ihtiyaçların ve uygulanabilir çözüm yollarının ele alınması hedefleniyor.

Çalıştayın, saha araştırmaları ve teknik çalışmalarla elde edilen bulguların paylaşılmasına, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve afet öncesi hazırlık ile afet sonrası iyileşme süreçlerinde sürdürülebilir atık yönetim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

SIFIR ATIK YAKLAŞIMIYLA AFETLERE DİRENÇLİ GELECEK

Afet kaynaklı atıkların yönetim, çevre kirliğinin önlenmesinin yanı sıra doğal kaynakların korunması, halk sağlığının gözetilmesi ve ekonomik kaynakların verimli kullanılması bakımından da önem taşıyor. Bu nedenle afet öncesi risk azaltma çalışmalarının, afet sırasındaki atık yönetim süreçlerinin ve afet sonrası iyileşme uygulamalarının birbiriyle bağlantılı biçimde yürütülmesi gerekiyor.

Sıfır Atık Vakfı bünyesindeki Afet Kaynaklı Atık Yönetim Merkezi, sürdürdüğü saha araştırmaları, yayın hazırlıkları ve çözüm geliştirme çalışmalarıyla Sıfır Atık ilkelerinin afet yönetim süreçlerinin de daha etkin uygulanmasına katkı sunmayı hedefliyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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