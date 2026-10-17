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Siirt'te tavuk dürüm faciası! Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 88'e yükseldi

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Siirt'te tavuk dürüm faciası! Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 88'e yükseldi
Başlık ResmiSiirtte tavuk dürüm faciası! Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 88e yükseldi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tavuk dürüm tüketiminin ardından yaşandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi şüphesinde bilanço ağırlaşıyor. Hastaneye başvuranların sayısı 77'si öğrenci olmak üzere 88'e yükselirken 33 kişi yatarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili işletme sahibi gözaltına alınırken zehirlenmenin kesin nedeninin belirlenmesi için numuneler incelemeye gönderildi.

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran kişi sayısı 88'e yükseldi.

Kurtalan Kaymakamlığından paylaşılan açıklamada, ilçenin Kayabağlar beldesinde dün gıda zehirlenmesi şüphesinin oluştuğu hatırlatıldı.

Zehirlenme şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 88'e yükseldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Siirtte tavuk dürüm faciası! Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 88e yükseldi
Başlık ResmiSiirtte tavuk dürüm faciası! Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 88e yükseldi

TAVUK DÜRÜM ŞÜPHESİ

"Başvuranların 77'si öğrenci, 11'i sivil olup 55 kişiye ayakta tedavi uygulanmış, 33 kişi ise hastanede yatarak tedavi altına alınmıştır. İlk incelemelerde, rahatsızlanan kişilerin bir kısmının Kayabağlar beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden alınan tavuk dürümü tükettiği belirlenmiştir. Tavuk dürümlerin bir kısmının okul kantininden paketli olarak, bir kısmının ise doğrudan işletmeden satın alındığı öğrenilmiştir. Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla numuneler alınmış, adli soruşturma kapsamında işletme sahibi gözaltına alınmıştır. İlgili sağlık kuruluşlarımızda vatandaşlarımızın muayene, tedavi ve takip işlemleri titizlikle yürütülmekte olup süreç, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

Siirtte tavuk dürüm faciası! Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 88e yükseldi
Başlık ResmiSiirtte tavuk dürüm faciası! Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 88e yükseldi

Bu arada, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider ve İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görenleri ziyaret etti, Başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş'tan hastaların durumu hakkında bilgi aldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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