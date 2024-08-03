Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Silivri'deki hayvan barınağına bırakılan hayvanlar hakkında şoke eden gerçek

Silivri'deki hayvan barınağına bırakılan hayvanlar hakkında şoke eden gerçek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Silivri&#039;deki hayvan barınağına bırakılan hayvanlar hakkında şoke eden gerçek

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Silivri ilçesindeki bir barınakta yapılan yolsuzluk dikkat çekti. Vatandaşların, bakılması için barınağa bıraktıkları hayvanların parayla satıldığı ortaya çıktı.

Silivri'de hayvan barınağı sorumlusu ve ‘Silivri Canları 2. Hayat Melekleri' adlı derneğin yöneticisi M.Y., kendisine ait olan barınağa bırakılan hayvanları para karşılığı sattığı ortaya çıktı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA AKIŞI

Şahıslar, 230 bin lira parayı dernek binasında teslim ettiği esnada yakalanarak gözaltına alındı. 30 Temmuz'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran bir kişi, "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı derneğin yöneticisi M.Y'nin hayvanların tedavisi ve bakımı için kendisiyle anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında hesabına, M.Y yönetimindeki dernek ve farklı kişilerden yüklü miktarda para gönderildiğini ifade etti.

Dernek yöneticisi M.Y'nin, bu paraların veterinerlik hizmeti dışında kalan kısmını nakit olarak talep ettiğini, ayrıca kendisinden aktarılan paralar karşılığında fazlaca fatura kesmesini istediğini iddia ederek ihbarda bulundu Olayla ilgili 1 Ağustos tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda dernek yöneticisi M.Y. ile dernek görevlisi A.M.H. gözaltına alındı.

Silivri'deki hayvan barınağına bırakılan hayvanlar hakkında şoke eden gerçek - 1. Resim

BARINAĞA BIRAKILAN HAYVANLARI SATTILAR

Dernek binasında yapılan aramada herhangi bir kaydı bulunmayan 230 bin liraya el konuldu. Aynı zamanda hayvan barınağı bulunan derneğin yöneticisi M.Y'nin, vatandaşların barınakta bakılma kaydıyla bıraktıkları hayvanları yetkisini kötüye kullanarak, para karşılığı farklı kişilere sattığı ve ödemeleri kendi hesabına gönderttiği öğrenildi.

Silivri'deki hayvan barınağına bırakılan hayvanlar hakkında şoke eden gerçek - 2. Resim

Ekipler tarafından M.Y'nin telefonunda yapılan incelemeler sonucunda köpeklerin bakımını ve tedavisini yapacağını söyleyerek birden fazla kişiden para aldığı, bu paralarla ilgili herhangi bir kayıt oluşturmadığı, vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Dernek yöneticisi M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dernek görevlisi A.M.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silivri'deki hayvan barınağına bırakılan hayvanlar hakkında şoke eden gerçek - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burun ameliyatı olacaklar dikkat! Operasyon öncesi mutlaka okuyun
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konya'da bir evin balkonunda ortaya çıkan hayvan paniğe neden oldu! - GündemBir evin balkonunda ortaya çıkan hayvan paniğe neden oldu!Plajda can pazarı! 4 çocuk için ekipler zamanla yarıştı - GündemPlajda can pazarı!Türkiye'de ilk! Spor ortaokulları bu yıl eğitime başlıyor - GündemTürkiye'de bir ilk! Bu yıl eğitime başlıyorYer: Tekirdağ! Ağabeyini direksiyon başında vurdu! Kaçarken yakalandı - GündemYer: Tekirdağ! Ağabeyini direksiyon başında vurdu! Kaçarken yakalandı14 aylık bebeği bile vurmuştu! Bursa'daki nişanlı dehşetinin ifadesi çıktı - GündemBursa'daki nişanlı dehşetinin ifadesi çıktıMilli okçu Elif Berra Gökkır çeyrek finalde elendi - GündemMilli okçu Elif Berra Gökkır çeyrek finalde elendi
Sonraki Haber Yükleniyor...