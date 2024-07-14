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Sınır ötesine çifte operasyon! MSB duyurdu, etkisiz hale getirildiler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Terörle Mücadele, Pkk, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mehmetçikten sınır ötesine çifte operasyon! Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

TERÖRİSTLERE DARBE ÜSTÜNE DARBE!

Öte yandan sabah saatlerinde de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelen istihbarat doğrultusunda Mardin'de düzenlenen “BOZDOĞAN-50 operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Öldürülen teröristlerden birinin “Ağustos 2024 İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesine” kırmızı kategori olarak girme kararı alınan Herekol kod adlı Taner Öğmen olduğu ortaya çıkmıştı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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