Sirenler çalacak! Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi: Panik yapmayın

Kocaeli'de bugün kent genelinde ikaz ve alarm sistemi testi yapılacak. Valilik, 60 saniye boyunca sürecek test sırasında, vatandaşların yüksek siren sesi nedeniyle endişeye kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ankara Valiliği'nden gelen açıklamada ise vatandaşlara saat 15.00 ila 16.00 arasında Beypazarı-Ayaş ilçeleri arasında askeri uçağın test amaçlı ses aşımı yapacağına yönelik ikaz yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ASELSAN işbirliği ile hayata geçirilen İkaz ve Alarm Sitemi Kurulum Projesi yurt genelinde devam ediyor. Proje, düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı önceden ikaz ve alarm sistemi kurulmasını öngörüyor. Proje kapsamında çeşitli kentlerde zaman zaman testler gerçekleşiyor. O testlerden biri bugün Kocaeli'de gerçekleşecek. İl genelinde saat 15.00'te ikaz alarmları çalacak.

"LÜTFEN PANİK YAPMAYIN"

Test esnasında, "Dikkat dikkat, ilimizde kurulan ikaz ve alarm sisteminin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız." anonsuyla birlikte sirenler çalacak.

Konuya ilişkin Kocaeli Valiliği'nin sitesinden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yüksek sesle yapılacak ikaz ve alarm sisteminin testi sırasında kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri, test yayınları sebebiyle endişeye kapılmamaları önemle rica olunur." denildi.

BİR AÇIKLAMA DA ANKARA VALİLİĞİ'NDEN GELDİ

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, "TAI Mürted tesislerinde modernizasyonu yapılan bir askeri uçak, bugün 15.00-16.00 saatlerinde Beypazarı-Ayaş arasında 30 bin feet ve üzerinde test amaçlı ses hızı aşımı yapacaktır. Tedirgin olunmaması bakımından güzergahtaki yöre halkının bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.