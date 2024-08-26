Şırnak'ta acı olay! Süs havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Şırnak'ta 21 Ağustos'ta bir park içerisinde bulunan süs havuzunun içerisine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İddiaya göre, 21 Ağustos'ta ailesi ile birlikte kent merkezinde bulunan bir parkın içerisinde Kerem Asaf A., adındaki 2 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek süs havuzuna düştü.

Kerem Asaf, ailesi ve park içerisinde bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Ekiplere yapılan ihbar ile birlikte olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Asaf, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Asaf, 5 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.