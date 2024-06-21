Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Şırnak'ta terör operasyonu! Listeye 3 çizik daha atıldı

Şırnak'ta terör operasyonu! Listeye 3 çizik daha atıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bozdoğan-44 operasyonunda, 1'i turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güvenlik güçlerinin terörler mücadelesi yurt içi ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. Dün Ağrı ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda 1'i kırmızı 3'ü turuncu kategoride yer alan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Bu sabah listeye 3 çizik daha atıldı.

4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bozdoğan-44 operasyonunda, 1'i turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gidenin yeri dolar! Beşiktaş’ta Van Bronckhorst'la transfer zirvesiBeynindeki tümörden ‘kaza’yla kurtuldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de korkunç olay! Moloz kavgasında bina yöneticisini öldürdü - GündemBina yöneticisini gözünü kırpmadan öldürdüAnkara'da can pazarı! Kazaya müdahale eden jandarma aracına minibüs çarptı, ölü ve yaralılar var - GündemAnkara'da can pazarı! Ölü ve yaralılar varTatilciler İzmir Selçuk sahillerini çöplüğe çevirdi! Temizlik ekipleri seferber oldu - GündemSahilleri çöplüğe çevirip gittilerMeteoroloji'den son tahminler... Kuvvetli rüzgara dikkat! 2 kente sarı kodlu uyarı - GündemKuvvetli rüzgara dikkat! 2 kente sarı kodlu uyarıDiyarbakır'daki anız yangınında ölen 2 kuzenin cenazesi defnedildi - GündemAnız yangınında ölen 2 kuzenin cenazesi defnedildiKan donduran görüntü! 8 başıboş köpek kediyi telef etti - Gündem8 başıboş köpek kediyi telef etti
Sonraki Haber Yükleniyor...