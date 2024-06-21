Şırnak'ta terör operasyonu! Listeye 3 çizik daha atıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bozdoğan-44 operasyonunda, 1'i turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güvenlik güçlerinin terörler mücadelesi yurt içi ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. Dün Ağrı ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda 1'i kırmızı 3'ü turuncu kategoride yer alan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Bu sabah listeye 3 çizik daha atıldı.

4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bozdoğan-44 operasyonunda, 1'i turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.