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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'dan Atatürk Anıtı'nı temizleyen personelin kovulduğu iddialarına cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun&#039;dan Atatürk Anıtı&#039;nı temizleyen personelin kovulduğu iddialarına cevap
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri öncesi Atatürk Anıtı'nın temizlenme şekli sosyal medyada gündem olmuştu. Temizlik personelinin kovulduğu iddialarına Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun cevap verdi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri öncesi Atatürk Anıtı'nı temizleyen belediye personeli ile amiri ve temizlik işleri müdürünün işten çıkarılmadığını bildirdi.

ATATÜRK ANITI'NI TEMİZLEME ŞEKLİ OLAY OLMUŞTU

Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü kutlamaları öncesi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın temizlenmesi çalışmaları esnasında kameralara yansıyan görüntü ve sonrasındaki sosyal medya paylaşımları üzerine açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

İŞÇİNİN KOVULDUĞU İDDİALARINA CEVAP 

Her yıl büyük coşkuyla kutlanan 4 Eylül etkinliklerinin bir parçası olan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenleri öncesi bahsi geçen bölgenin büyük bir titizlikle temizlendiğini ve törene hazır hale getirildiğini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'dan Atatürk Anıtı'nı temizleyen personelin kovulduğu iddialarına cevap - 2. Resim

"Ancak tören başlama saatine dakikalar kala Atatürk Anıtı'nın üst kısmında oluşan yeni bir leke nedeniyle hızlıca hareket eden temizlik personelimizin hareketleri yanlış anlaşılmaya meydan verecek şekilde basına yansımıştır. Personelimizin temizlik çalışmasının, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın aziz hatırasına saygısızlık olarak görülmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Öte yandan özellikle sosyal medyada çıkan bilgi kirliliğine son vermek ve ilk elden doğru bilgileri sizinle paylaşmak adına belirtmek isterim ki, ilgili personelimizin bağlı bulunduğu amirinin ve temizlik işleri müdürümüzün idari görevlerine son verilmiştir. Herhangi bir personelimizin işten çıkarılması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Aynı şekilde temizlik işlerinden sorumlu ilgili başkan yardımcımız da yanlış anlaşılmalara sebebiyet veren bu olay üzerine sorumluluk almış ve görevinden affını talep etmiştir."

Uzun, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta bu yıl üst düzeyde icra edilen etkinliklere gölge düşürmeyi amaçlayan paylaşım ve açıklamaları kınadığını belirterek, bilgileri dışında üretilen haberlere itibar edilmemesini istedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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