'Size her gün bir cenaze vereceğim' dedi, dehşet saçtı! İstanbul'daki çatışmanın görüntüleri kamerada

'Karadağlar' suç örgütü, İstanbul Arnavutköy’deki bir oto tamircisini haraca bağlamak istedi. Dükkan sahipleri para ödemeyi reddedince "Size her gün bir cenaze vereceğim” diye tehdit mesajları yağdı. Çete üyeleri işyerine silahlı saldırı düzenledi, çatışma çıktı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de "Karadağlar" olarak bilinen suç örgütü, esnafı canından bezdirdi. Örgüt son olarak Hadımköy Mahallesi’nde bulunan bir oto tamircisini haraca bağlamak istedi.

TAMİR BAHANESİYLE HARAÇ

İddiaya göre örgüt lideri Erhan Karadağ, tamir için verdiği aracın motorundaki arızanın giderilmediği bahanesiyle dükkan sahipleriyle tartıştı. Şahıs, "Bundan sonra bana haraç ödeyeceksin" dedi. Tamirciler karşı çıkınca da "Bu aracın parasını katlayarak alacağım. İki saat bekleyin" diye tehditler savurdu.

DÜKKANI BASTILAR, ÇATIŞMA ÇIKTI

Aradan iki saat geçti ve iş yerinin önüne bir otomobil geldi. Araçtan inen 3 kişi, dükkâna kurşun yağdırdı. İş yerindekiler karşılık verince çatışma çıktı. Saldırganlardan bir, dükkandakilerden de bir olmak üzere yaralanan 2 kişi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"SİZE HER GÜN BİR CENAZE VERECEĞİM"

Bu olayın ardından Karadağ'ın tehditleri devam etti. Suç örgütü lideri, işletme sahiplerine "Size her gün bir cenaze vereceğim" şeklinde mesajlar yolladı. Canlarından endişe eden tamirciler, durumu polise bildirdi. Güvenlik güçleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Erhan Karadağ'ın ‘yağma’, ‘suç örgütü kurma’, ‘cinayete teşebbüs’ gibi birçok suçtan kaydı olduğu ve kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

RENT A CAR İLE KAMUFLAJ

İşletmenin ortaklarından olan Ali Yavuz Başak "Bu şahıslar bize araçlarının kaportasında problem olduğunu belirterek tamire bıraktılar. Daha sonra araçlarının motor kısmında arıza olduğunu belirterek ustalarımızla tartışmaya başladılar. Şu anda hastanede tedavi altında olan ortağımla telefonda bir tartışma yaşamışlar. Ardından dükkanımızı kurşunladılar. Biz şahısların kim olduğunu bilmiyoruz, buradaki kimse de tanımıyor. Saldırabileceklerini düşünmemiştik. Daha üç ay önce gelip burada bir dükkan tutmuşlar. Rent a car işleri yapmaya başlamışlar. Daha önce de işletmeleri kurşunlama veya korkutma noktasında işlemler yapmışlar. Bir yıl önce Arnavutköy'de benzer suçlara karışmışlar. Aranmaları varmış” ifadelerini kullandı.

HALA ÖLÜM MESAJLARI ATIYORLAR

Saldırganların uyuşturucunun etkisinde olduğunu belirten Başak "Kendileri değil, çocukları yolluyorlar. İçeri giriyorlar, arkadaşımız karşılamaya geliyor üzerine ateş açıyorlar. Silah tutukluk yapıyor. Arkadaşımız kaçmaya çalışırken dışarıdakiler bu sefer sıkıyor. Şikayetçi olmamıza rağmen hala tehdit mesajları yolluyorlar. 'Dükkanınız açtırmayacağız. Cenazenizi çıkartacağız' diyorlar. Tedirginiz" şeklinde konuştu.

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ARKADAŞLARI BIRAKIP KAÇTI

Öte yandan, saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda personele ateş etmek için bankonun arkasına geçen saldırganın silahı tutukluk yapıyor. Personel, o esnada kaçmaya çalışan şahıs ayağından vuruyor. Diğer şüpheliler ise olay yerinden kaçıyor.