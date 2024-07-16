İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Küçükçekmece'de güpegündüz silahlı çatışma yaşandı. İki grup arasında çıkan çatışmada en az 10 kişi yaralandı. İşte olay yerinden ilk görüntüler

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi olaylar ile anılmaya devam ediyor. Binaların çöktüğü, otele bombalı saldırının yapıldığı Küçükçekmece yine bir silahlı çatışmaya sahne oldu. İlçede bugün iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada çok sayıda kişi yaralandı.

KIZ MESELESİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde Kule Caddesi üzerinde bugün saat 15.00'da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Edinilen bilgiye göre, akraba olan ve aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan bir taraf kahvede oturduğu sırada karşı grup arabalarla gelerek tartışmaya başladı.

SOPA YETMEDİ SİLAHLAR KONUŞTU, YARALILAR VAR

Taraflar önce sopa ve tekmelerle birbirini darp etti ardından aralarında silahlı çatışma çıktı. Yaşanan kavga ve çatışmada her iki gruptan da 1'i ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

POLİS HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Polis daha sonra olay yerinde çevre güvenliği sağlarken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde patlamamış mermiler ve çok sayıda boş kovan bulundu. Durumu ağır olan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.