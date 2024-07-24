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Belediyeler sokak köpeklerini toplama kararına uymazsa ne olacak? Bakan Yumaklı cevapladı

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Belediyeler sokak köpeklerini toplama kararına uymazsa ne olacak? Bakan Yumaklı cevapladı
Başıboş Köpekler, Haber

Gündem Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı canlı yayında soruları cevapladı. Belediyelerin sokaktaki köpekleri toplama kararına karşı çıkamayacağını anlatan Yumaklı, görevini yerine getirmeyen yetkililerin 6 aydan 2 yıla hapis cezası alabileceğini belirtti.

Sokak hayvanları yasası ile ilgili dün gece yeni bir gelişme yaşandı. Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM komisyonuna sunuldu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, kanun teklifini kabul etti. Muhalefet cephesi kararı tepkiyle karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuyla ilgili soruları Anadolu Ajansı Editör Masası'na cevapladı.

Yumaklı'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"SOKAKLARDA 4 MİLYON CİVARINDA KÖPEK VAR"

"Artık sosyal hayatın farklı ve olumsuz şekilde etkileniyor. Sorun bu hayvanların sahipsiz olması sorunudur. Sahipsizlik, sorumsuzluğu getirmektedir.

Yaklaşık 4 milyon civarında başıboş köpek olduğunu tahmin ediyoruz. Elimizdeki verilerden bunu tahmin ettik. Eğer kontrol altına alınmazsa bu artış hızıyla, senede 2 kez doğum, her bakımda 6-8 yavru, nereye gideceğini ben herkesin kendi hesaplamasına bırakıyorum. Hiçbir şeye dokunmazsak, karşılaşacağımız o kadar çok problem olacak ki.

Sokak Hayvanları düzenlemesi... Bakan Yumaklı'dan önemli açıklamalar - 1. Resim

(Belediyeler 'sokaklardaki köpekleri toplamayacağım' derse...) Bu konuda görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlileriyle ilgili yasal düzenlemeler de var. Ama bu konuda tekrar belirtiliyor, 6 aydan 2 yıla kadar görevini yerine getirmeyenlerle ilgili hapis cezası öngörülüyor.

('Uyutma' tartışmaları)  Bu yasanın bir 'katliam yasası' olarak söyleniyor olması anlam veremediğimiz bir husus. Bunu hazırlarken sorunu çözmeye odaklandık. Bu yasa geçtikten sonra sokaklarda hayvan görmeyeceğiz. Hayvanların sahiplendirilmesi için yoğun kampanya yapılsın.

(Ötenazi ifadesinin çıkarılması) 'Ötanazi' kelimesini kullandığınızda sokaklardan tüm hayvanlar toplanıp öldürülecek gibi olmayan bir şeyi sürekli tekrar ettiler. Bu doğru değil. Ne öneri ne de çalışma oldu. Bakım evlerine götürülerek, bunların sahiplendirilmesinin sağlanması ve sahiplendirilmeyenlerin bakım evlerinde tutulması söz konusu.

Hayati tehlike arz edenler, hastalık taşıyanlar olabilir. Bu veteriner hizmetler kanununda böyle durumla karşılaşılırsa veteriner onayı ile bu hayvanlara ötanazi uygulanabilir. Kanuna bu şekilde yazılmıştı ve speküle edildi. Yanlış anlamaya mahal vermemek için vekillerimiz yeniden öneri vererek bunun değişmesini sağladı."

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