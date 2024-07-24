Barınakların %40’ı devletten! Dört milyon köpeğin maliyeti 13,3 milyar lira 

TBMM Tarım Komisyonunda sert tartışmalar içinde görüşmeleri yapılan başıboş köpeklerin barınaklara alınması, aşılanması ve kısırlaştırılmaları ile ilgili maliyetler ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Başıboş köpekler için yapılacak barınakların maliyetinin 13,3 milyar lira olduğu, bu maliyetin yüzde 40’ının da devlet tarafından karşılanacağı belirtildi. TBMM Tarım Komisyonunda sert tartışmalar içinde görüşmeleri yapılan başıboş köpeklerin barınaklara alınması, aşılanması ve kısırlaştırılmaları ile ilgili maliyetler ortaya çıktı. Teklifi hazırlayan AK Parti milletvekillerinin verdiği bilgiye göre, Türkiye’de sayıları 4 milyon olduğu tahmin edilen başıboş köpekler için yapılacak barınakların maliyeti 13,3 milyar lira civarında olacak. Bu maliyetin yüzde 40’ı devlet tarafından, kalanı ise belediyelerin bütçelerinden ayrılan paylardan karşılanacak.

KISIRLAŞTIRMA DESTEĞİ

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de kuduz ve diğer aşı hizmetinin tamamı yine devlet tarafından ücretsiz verileceğini belirterek, bir köpeğin kısırlaştırılmasının maliyetinin 2 bin lira olduğunu, bu miktarın 300 lirasının da yine devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Çilez “Bir arkadaşımız 10 milyon lira harcayıp barınak yapıyorsa, bunun 4 milyon lirası devlet tarafından destek olarak veriliyor. Aşıların tamamı, kuduz aşısı dâhil hepsi bedava” bilgisini verdi. Ayrıca yapılan hesaplamalara göre 4 milyon köpeğin tamamı kısırlaştırılırsa, her bir köpek için 2 bin liradan, 8 milyar lira maliyeti söz konusu. Böylece kısırlaştırma maliyetinin 1,2 milyar lirası devlet tarafından karşılanacak.

KEDİ-KÖPEK İTHALATI YOK

Teklifi n ilk imza sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harum Mertoğlu da muhalefet milletvekillerinin eleştirilerini cevaplarken, 2023 yılında 540 bin civarında hayvan ithalatı yapıldığını hatırlatarak “Bu ithalatın tamamı ev ve süs hayvanı, kuş veya akvaryum balıklarından oluşuyor. İddia edildiği gibi kedi-köpek ithalatı yoktur” dedi.

İTİRAZLAR YANDAŞLARI İÇİN

Barınaklar hakkında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise şunları söyledi: Bizim belediyelerimizin hepsinin barınakları var ve en iyi örnekler de bizde. Sorumluluktan kaçanların, buraya ayıracakları bütçeleri konserlere, eğlencelere, gezilere, yandaşlarına peşkeş çekmek için kullanmak istediklerinden dolayı tasarıya toplu itirazları olduğunu düşünüyorum.