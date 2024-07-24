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Çapulcular! Meclis, Meclis olalı böyle zulüm görmedi 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çapulcular! Meclis, Meclis olalı böyle zulüm görmedi 
Hayvansever, Ak Parti, Tbmm, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Köpek saldırısında parçalanan çocukları görmezden gelen sözde hayvanseverler, muhalefet vekillerinin yardımıyla Meclis’te yine terör estirdi. Cumhurbaşkanı’nın makam odasının önünde ıslık çaldılar. ‘Katiller” diye bağırdılar. Görüşmeleri sabote etmelerine rağmen 42 saat sonunda 17 maddelik kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Onay için TBMM’ye gelecek.

HABER MERKEZİ ANKARA -  Başıboş köpeklerin barınaklara alınması, kısırlaştırılması ve hastalıklı olanlara ötanazi uygulanmasına tepki gösteren ve kendilerini ‘hayvansever’ olarak nitelendiren bir grup TBMM koridorlarında şaşkınlığa sebep olan bir eylem yaptı. Teklifi n görüşüldüğü komisyona alınmayan ve büyük bölümü kadınlardan oluşan eylemci grup, Cumhurbaşkanı’nın TBMM’deki makam odasının hemen önünde ıslık çaldı, ayakkabılarını çıkararak, halının üzerinde yalın ayak zıpladı. Meclis tarihinde bugüne kadar hiç rastlanmayan görüntülere sahne olan koridorlardaki eyleme katılanların, yine CHP ve DEM Partililer tarafından TBMM’ye sokulduğu belirtildi. Meclis’te yaşanan bu sahnelere AK Partililerden tepki geldi. AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a “Saygıdeğer Başkan’ım; biz, aklı başında, edebiyle gelen vatandaşlarımızı binbir zorluk ile TBMM’ye davet ederken bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis’in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor? Dikkatinize arz ederim” diye seslendi. Meclis’te yaşanan görüntülere sosyal medyadan da tepki yağdı. Vatandaşlar, ‘Orası yol geçen hanı mı, bunlar niye dışarı atılmıyor?’ diyerek tepkilerini dile getirdi.

4 BİN 269 SALDIRIDA 47 KİŞİ CAN VERDİ

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2022 yılından itibaren 4 bin 269 köpek saldırısı kayıtlara geçti. 10 kişi öldü, 2 bin 389 kişi yaralandı. Aynı tarihlerde insanlar hayvanlardan kaçmak isterken 2 bin 666 trafik kazası meydana geldi ve 37 kişi can verdi. 2 yılda toplam 47 vatandaşımız başıboş hayvanların kurbanı oldu.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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