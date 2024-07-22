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Niğde'de başıboş köpekler kadına saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

54 yaşındaki bir kadın Niğde’de başıboş iki köpeğin saldırısına uğradı. Kadının dakikalarca köpeklerden kurtulma mücadelesi kameralara saniye saniye yansıdı. Kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Korku dolu anları anlatan kadın; "İşten çıkıp evime gitmek üzereyken 2 köpek saldırdı. Kaçacak yer bulamadım, biri dudağımdan tuttu, biri kolumdan yerde sürüklediler. Yardım edin diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

Olay, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde meydana geldi. Sokak hayvanları yasası gündemdeyken dikkat çeken bir olay yaşandı. İlçedeki Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde bakım personeli olarak çalışan 54 yaşındaki Meryem Birol, iş yerinden çıkıp evine gittiği esnada Çiftlik kavşağı terminal önünde bölgedeki bir fabrikanın 2 köpeği tarafından saldırıya uğradı.

Niğde'de başıboş köpekler kadına saldırdı - 1. Resim

Etraftakilerin yardımı ile köpeklerin elinden kurtulan; sol kolu, sol bacağı, ağız ve burun kenarı köpekler tarafından ısırılan Meryem Birol ilk olarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem Birol başka bir hastaneye sevk edildi.

Niğde'de başıboş köpekler kadına saldırdı - 2. Resim

"TEK BAŞINA YAŞAYAN BİRİYİM"

Hastanede tedavisi devam eden Meryem Birol yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı;

"İşten çıkıp evime gitmek üzereyken 2 köpek saldırdı. Kaçacak yer bulamadım, biri dudağımdan tuttu, biri kolumdan yerde sürüklediler. ’Yardım edin’ diye bağırdım ancak kimse gelmedi. Orada bir iş yeri var, biri elinde demirle geldi, vurdu ama köpekler bırakmadı yine. Bacaklarım ve kolum oyuk şimdi. İlk olarak Altınhisar Hastanesi’ne gittim oradan buraya sevk ettiler. Burada da sanki yorgan diker gibi benim o etleri diktiler. Kolum uyuşuk, dudağımdaki damar kopmuş. İlla ölmemiz mi gerekiyor? Ben korkuyorum, tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Ben bu korkuyu gerçekten nasıl atacağımı bilmiyorum. Gözümü kapatacağım zaman iki tane köpeğin üstüme geldiğini görüyorum. Köpekler sahipli, şikayetçiyim. İlla ki ölmemiz mi gerek? Benim hiç kimsem yok. Tek başına yaşayan biriyim. Enfeksiyondan bacağım kesilse kim bakar bana?"

Niğde'de başıboş köpekler kadına saldırdı - 3. Resim

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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