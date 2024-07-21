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Sokak köpeğine elini kaptırmıştı! 11 yaşındaki çocuk korku dolu anları anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Antalya, Kepez, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da beslemeye çalıştığı sokak köpeğinin elini ısırması sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk, "Marketten aldığım mamaları köpeğe verdim. Bana bakınca sevmek istedim, elimi uzattığımda bir anda kaptı" ifadeleriyle dehşet anlarını anlattı.

 

Antalya'nın Kepez ilçesinde 15 Temmuz'da sahipsiz sokak köpeği tarafından ısırılan ve hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki E.Y.C.'nin tedavisi tamamlandı. Köpeğin elini ısırması sonucu yaralanan talihsiz çocuk, yaşadıklarını anlattı.

Köpekleri çok sevdiğini ve olay günü sokakta gördüğü köpeği beslemek için marketten mama aldığını söyleyen E.Y.C., marketten yaş mama aldığını gören bir kadının kendisine kuru mama da verdiğini belirtti. 11 yaşındaki çocuk, "Marketten aldığım mamaları köpeğe verdim. Bana bakınca sevmek istedim, elimi uzattığımda bir anda kaptı. İlerideki bir ağabeyden yardım istedim ve hastaneye gittik" dedi.

"OLUMSUZ YORUMLARA ÜZÜLDÜM"

Köpeğin mamasını değil, yere düşen mamanın ambalajını aldığını belirten çocuk, sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumlara üzüldüğünü söyledi. E.Y.C. köpekleri sevdiğini ve sahiplenmek istediğini, yaşadığı olaya rağmen köpeğe kızgın olmadığını vurguladı.

"OĞLUM DA İYİ, KÖPEK DE İYİ DURUMDA"

Olay günü oğlunun harçlığıyla mama aldığını ifade eden Baba Ahmet C. ise olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını anlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum köpeğin pati vermesi için elini uzattığı anda köpek yanlış algılayıp elini ısırıyor. Oğlum belediye ekibini yanına giderek köpeğin uyutulmaması ve zarar verilmemesi için defalarda ricada bulundu. Şu anda oğlum da iyi, köpek de iyi durumda."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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