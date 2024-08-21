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Sokakta çıkan kavga hastane bahçesinde devam etti! Pala ve bıçaklarla saldırdılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sokakta çıkan kavga hastane bahçesinde devam etti! Pala ve bıçaklarla saldırdılar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Hastanede devam eden bıçaklı ve palalı kavgada da 5 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Dün gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü.

HASTANE BAHÇESİ KARIŞTI

Tabancayla yaralanan İ.H.H., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu haber alan tarafların yakınlarının hastaneye gelmesi sonrası kavga hastane bahçesinde devam etti.

Sokakta çıkan kavga hastane bahçesinde devam etti! Pala ve bıçaklarla saldırdılar - 1. Resim

PALA VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Pala ve bıçakların kullanıldığı kavgada S.S.H, M.H., A.H. ile M.N.Ç. ve Ş.Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastane bahçesindeki kavga polis ve güvenlik ekiplerinin çabaları sonrası kontrol altına alındı. Yaralılardan M.N.Ç. ve Ş.Ç. Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, diğerleri ise olay yerindeki hastanede tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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