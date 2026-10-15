Antalya’da bir doktorun evinde botoks yaptıran kadının göz kapağı düştü, sesi kısıldı, yutma güçlüğü yaşadı. Son 3 ayda 20 kişinin aynı nedenlerle hastaneye başvurduğu öğrenilirken, botoks mağduru B.J. “Gözümü açamıyordum, vertigo gibiydi. Son ürünlerinin hepsi sahte galiba” diye konuştu.

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Antalya'da son 3 ayda 'merdiven altı' işletmelerde botoks işlemi yaptırdıktan sonra hastanelik olan kişi sayısı 20'ye yükseldi. Botoks işlemi sonrasında şiddetli ağrı, nefes darlığı ve görme bozukluğu yaşayan B.J. yaşadıklarını anlattı.

“GÖZ KAPAĞIM DÜŞTÜ, SESİM KISILDI”

Turizm sektöründe çalışırken bir klinikte İstanbul'dan 2 ay önce Antalya'ya gelen doktorla tanıştığını, evinde işlemin yaptırdığını belirten B.J., "Göz kapağım düştü, sesim kısıldı, yutma güçlüğü yaşadım. Gözümü açamıyordum, Vertigo gibiydi" dedi.

Son 3 ayda 20 vaka! Antalya’da botoks kabusu: Göz kapağı düştü, sesi kısıldı, hastanelik oldu

“HABERLERDE GÖRÜNCE ACİLE BAŞVURDUM”

B.J. yaşadıklarını şöyle anlattı:

Saç mezoterapisi ve botoks yaptırdım. 3 gün sonrası göz kapağım düştü, sesim kısıldı, yutma güçlüğü yaşadım. Gözümü açamıyordum, vertigo gibiydi. Özel ve devlet hastanelerindeki kulak burun boğaz uzmanlarına gittim. ‘Vertigo yok' dediler. Göz doktoruna da gittim ancak oradan da bir sonuç alamadım. Gastroenterolojiye gittim endoskopi istediler. Son olarak haberlerde botoks yaptıran farklı kadınların aynı sorunları yaşadığını görünce burada acile başvurdum ve tedaviye başlandı.

“İLK DEFA BOTOKS YAPTIRMIŞTIM”

B.J. işlem yaptırdığı doktorun kliniğinin de olduğunu da belirten B.J. “Daha önce başkalarına da işlem yapmış ancak sorun olmamış ama son ürünlerinin hepsi sahte galiba. Çünkü birkaç hasta aynı sorunu yaşadı. İlk defa botoks yaptırmıştım" dedi.

Son 3 ayda 20 vaka! Antalya’da botoks kabusu: Göz kapağı düştü, sesi kısıldı, hastanelik oldu

"BOTULİNUM TOKSİNİN PANZEHİRİ VAR”

Vakaların göz kapağında düşme, çift görme, konuşmada bozulma, kas felçleri, yutma güçlüğü ve en sonunda da solunum güçlüğü gibi rahatsızlıklar yaşadığını aktaran Prof. Dr. Babür Dora “Botulinum toksinin panzehiri var. Yani hafif vakalar da vermiyoruz zaten. Zehir danışma hattını arıyoruz. Onlarla birlikte hastayı tartışarak panzehire uygun ya da değil şeklinde bir karar veriliyor. Birçok hastamızda panzehiri uygulamadan kurtarabiliyoruz. Ama bazı hastalar giderek kötüye gidebiliyor veya belli şartları sağlayan hastalarda bu panzehiri mutlaka vermek lazım" diye konuştu.

“LOKAL SEMPTOMLAR OLUYOR”

Prof. Dr. Aslıhan Ünal ise son 3 yıl içerisinde 30 vaka gördüklerini belirterek "Yutma güçlüğü, nefes darlığıyla geliyorlar. Genelde lokal semptomlar oluyor. Uygulama alanında kas güçsüzlüğü gördüğümüz bir şey. Tek göz kapağında düşüklük, genellikle nefes darlığı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, simetrik göz kapağı düşüklüğü, bazen çift görme, bu tür şikayetlerle geliyor hastalarımız. İki ya da üç haftaya kadar gelmeyen vakalarımız oluyor. Anlayamıyorlar çünkü” dedi.

"KASLARI FELÇ EDEN BİR ZEHİR"

Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan ise “Bu basit bir güzellik ürünü değil aslında bir krem değil. Yani cildin altına verilen, sinir-kas kavşağını olumsuz yönde etkileyen, iletiği bozan ve kasları felç eden bir endotoksin” diyerek uyardı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAntalya

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