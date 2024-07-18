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Son beş yılın bilançosu: Bayburt nüfusu kadar telefon mağduru varmış

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son beş yılın bilançosu: Bayburt nüfusu kadar telefon mağduru varmış
Dolandırıcılık, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son beş yılda 57 bini erkek, 19 bini kadın olmak üzere 76 bin kişinin telefon dolandırıcılarının ağına düştüğünü açıkladı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarında en çok erkeklerin mağdur olduğunu açıkladı. Yerlikaya, şüphelilerin kendilerini polis, savcı, asker, banka görevlisi, sigorta çalışanı veya kargo şirketi görevlisi olarak tanıttıkları ve gerçek dışı vaatler ile kurgu senaryolar kullanıp, tehdit, korku ve panik hâli oluşturarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildiğini hatırlattı.

Türkiye genelinde son beş senede iletişim yoluyla gerçekleşen dolandırıcılık (telefon dolandırıcılığı) olayları sonucunda toplamda 76 bin 156 kişinin mağdur olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, bu süreçte, 16 bin 599 şüpheli şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini ve mağdurların demografik dağılımına bakıldığında, 57 bin 145’inin erkek, 19 bin 11’inin kadın olduğunu ifade etti.

PROFESÖR DE VAR!

İletişim yoluyla dolandırılanlar arasında Canan Karatay, eski bakan Azimet Köylüoğlu, eski milletvekili Remzi Özen, ünlü finansçı Aysun Mercan, yüksek mühendis Ceren Ataman, Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar ve Mimarlık Vakfı Başkanı Bülend Ceylan, Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, futbolcu Burak Yılmaz, türkücü Bülent Serttaş, oyuncu Erkan Can, emekli orgeneral Hurşit Tolon ve ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel gibi isimler de bulunuyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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