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Bakan Yerlikaya'dan acı haber! Ölü sayısı 8'e yükseldi

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Bakan Yerlikaya&#039;dan acı haber! Ölü sayısı 8&#039;e yükseldi
İzmir, Sahil Güvenlik, Düzensiz Göçmen, Haber

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çeşme Karaada'da bir botun batması sonucu 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, cansız bedenine ulaşılan göçmen sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 10.47'de İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgedeki balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden çıkarıldığı ve denizde başka düzensiz göçmenlerin olabileceği yönünde ihbar alındığını duyurdu.

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik dalış timi ve 4 sahil güvenlik botu sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları söyledi:

"Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef kayıp olarak aradığımız düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Vefat sayısı 8'e yükseldi."

FAALİYETLER SONA ERDİ

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı, son düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırdığını bildirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
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