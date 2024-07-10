Bakan Yerlikaya'dan acı haber! Ölü sayısı 8'e yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çeşme Karaada'da bir botun batması sonucu 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, cansız bedenine ulaşılan göçmen sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 10.47'de İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgedeki balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden çıkarıldığı ve denizde başka düzensiz göçmenlerin olabileceği yönünde ihbar alındığını duyurdu.

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ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik helikopteri, sahil güvenlik dalış timi ve 4 sahil güvenlik botu sevk edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları söyledi:

"Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef kayıp olarak aradığımız düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Vefat sayısı 8'e yükseldi."

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FAALİYETLER SONA ERDİ

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı, son düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırdığını bildirdi.