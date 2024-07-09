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Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur ile ilgili davada yeni gelişme

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Eylem Tok&#039;un oğlu Timur Cihantimur ile ilgili davada yeni gelişme

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ABD'de cinayet suçuyla yargılaması devam eden Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur ile ilgili davada flaş gelişme yaşandı. Savcılık, Cihantimur'un nakil talebini onaylayarak kendisine 3 seçenek sundu. Öte yandan Cihantimur'un kefaletle serbest kalma talebi hakim tarafından reddedildi.

ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlunun yargılanmasına devam ediliyor. Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu davada yeni gelişmeler yaşandı.

NAKİL TALEBİNDE BULUNDU

Bulunduğu yerin şartlarının kötü olduğunu gerekçe gösteren Cihantimur başka yere nakledilmek istenmişti. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberinde yer alan bilgiye gören nakil talebi değerlendirilen Cihantimur'a 3 ayrı yer gösterildi. 

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur ile ilgili davada yeni gelişme - 1. Resim

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Timur Cihantimur'un kefaletle serbest kalma talebi reddedildi. Erdinç, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Savcı kararını verdi... Timur Cihantimur'a kefalet uygulanmayacağına, tutuklu kalmaya devam edeceğine hükmetti.

3 AYRI YER ÖNERİLDİ

Timur Cihantimur'un başka ıslah evine nakil talebini de değerlendirip onlara 3 ayrı yer önerdi. Sanık avukatlarının bildireceği 3 ıslah evinden birine, Timur Cihantimur yakın zamanda nakil olacak" ifadelerine yer verdi.

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur ile ilgili davada yeni gelişme - 2. Resim

NE OLDU?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur ile ilgili davada yeni gelişme - 3. Resim

ABD'DE YAKALANDI

Türkiye, geçtiğimiz ay anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti. Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.

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