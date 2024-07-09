Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kedi Şirine'yi tekmeleyerek 4. kattan atan akademisyen Elanur Pilici'nin cezası belli oldu

Kedi Şirine'yi tekmeleyerek 4. kattan atan akademisyen Elanur Pilici'nin cezası belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Kedi Şirine&#039;yi tekmeleyerek 4. kattan atan akademisyen Elanur Pilici&#039;nin cezası belli oldu

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Küçükçekmece'de Şirine isimli kediyi tekmeleyerek 4. kattan aşağı atan akademisyen Elanur Pilici hakkında karar verildi. Mahkeme, kedinin ağır yaralanmasına yol açan Pilici'yi 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Pilici ise savunmasında, "O zaman benim psikolojik sorunlarım vardı. Öyle yaptığım için üzgünüm. Hayatımda ilk defa vurduğum bir hayvan" diyerek yaptığından pişmanlık duyduğunu belirtti. Öte yandan duruşma esnasında bir hayvansever fenalaşarak yere yığıldı.

İstanbul Küçükçekmece’de akademisyen Elanur Pilici (49), Şirine isimli kediye dehşeti yaşattı. 15 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşen olayda kediyi tekmeleyip 4. kattan atan Elanur Pilici hakkında mahkeme kararını açıklandı.

Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya kedinin sahibi müşteki Fatma Aydın, sanık Elanur Pilici, taraf avukatları ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı.

Kedi Şirine'yi tekmeleyerek 4. kattan atan akademisyen Elanur Pilici'nin cezası belli oldu - 1. Resim

SAVUNMASINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Duruşmada savunma yapan sanık, kediye bir defa tekme attığını söyleyerek, “Hayvan beni görünce kendisi pencereden aşağıya düştü. Kucaklayıp götürüp oradan atmış değilim. Kediye sadece bir kere vurdum. Ben onlardan daha fazla hayvanseverim. Yan tarafta köpekler de var onları da besliyorum. Ben normalim.

Ben hayvanları seviyorum ve sevmeye devam edeceğim. O zaman benim psikolojik sorunlarım vardı. Öyle yaptığım için üzgünüm. Hayatımda ilk defa vurduğum bir hayvan. Bunun için çok ağladım, çok üzgünüm. Ben hayvanseverim” dedi.

Kedi Şirine'yi tekmeleyerek 4. kattan atan akademisyen Elanur Pilici'nin cezası belli oldu - 2. Resim

BİR HAYVANSEVER FENALAŞTI

Sanık savunma yaptığı esnada gözyaşlarına boğulan Şirine’nin sahibi Fatma Aydın, duruşma salonundan çıktı. Mahkeme, karar için ara verdiğinde koridora çıkan bir hayvansever ise fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Kararını açıklayan mahkeme, Elanur Pilici’nin ‘evcil hayvanı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, sanığın duruşmalarda pişmanlık göstermemesi gerekçesiyle cezada takdiri indirim uygulamadı.

Kedi Şirine'yi tekmeleyerek 4. kattan atan akademisyen Elanur Pilici'nin cezası belli oldu - 3. Resim

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 15 Ağustos 2023’te meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede hazırlanan bilirkişi raporu kapsamında sanık Elanur Pilici’nin Şirine isimli kediye defaatle tekme atarak ve kediyi 4. kattan aşağı atarak ‘bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak’ suçunu işlediği belirtildi. Hazırlanan iddianame kapsamında sanığın 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay anlarına ilişkin bilirkişi raporu hazırlanan güvenlik kamerası görüntülerinde ise sanığın bir dairenin ziline bastığı, kapı açıldığı sırada içeriden çıkan kediye tekme attığı görüldü.

Kedi Şirine'yi tekmeleyerek 4. kattan atan akademisyen Elanur Pilici'nin cezası belli oldu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan NATO'da önemli açıklamalar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düzce Belediye Başkanı açıkladı: Bolu Dağı için resmi adımlar atılıyor - GündemBaşkan açıkladı: Bolu Dağı için resmi adımlar atılıyorAmbulanslar peş peşe gitti! 236 kişi hastanelik oldu - GündemAmbulanslar peş peşe gitti! 236 kişi hastanelik olduGaziantep bugün acıya boğuldu: Gölete giren üç kişiden haber yok - GündemGölete giren üç kişiden haber yokİstanbul-Londra-Paris üçgeninde film gibi olay! Bir günde 14 milyon liralık vurgun - GündemBir günde 14 milyon liralık vurgunErzurum’da sır ölüm! Cesedi banyoda bulundu - GündemErzurum’da sır ölüm! Cesedi banyoda bulunduSuriye uyruklu adam sokak ortasında ölü bulundu - GündemSuriye uyruklu adam sokak ortasında ölü bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...