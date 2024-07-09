Kedi Şirine'yi tekmeleyerek 4. kattan atan akademisyen Elanur Pilici'nin cezası belli oldu

Küçükçekmece'de Şirine isimli kediyi tekmeleyerek 4. kattan aşağı atan akademisyen Elanur Pilici hakkında karar verildi. Mahkeme, kedinin ağır yaralanmasına yol açan Pilici'yi 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Pilici ise savunmasında, "O zaman benim psikolojik sorunlarım vardı. Öyle yaptığım için üzgünüm. Hayatımda ilk defa vurduğum bir hayvan" diyerek yaptığından pişmanlık duyduğunu belirtti. Öte yandan duruşma esnasında bir hayvansever fenalaşarak yere yığıldı.

İstanbul Küçükçekmece’de akademisyen Elanur Pilici (49), Şirine isimli kediye dehşeti yaşattı. 15 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşen olayda kediyi tekmeleyip 4. kattan atan Elanur Pilici hakkında mahkeme kararını açıklandı.

Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya kedinin sahibi müşteki Fatma Aydın, sanık Elanur Pilici, taraf avukatları ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı.

SAVUNMASINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Duruşmada savunma yapan sanık, kediye bir defa tekme attığını söyleyerek, “Hayvan beni görünce kendisi pencereden aşağıya düştü. Kucaklayıp götürüp oradan atmış değilim. Kediye sadece bir kere vurdum. Ben onlardan daha fazla hayvanseverim. Yan tarafta köpekler de var onları da besliyorum. Ben normalim.

Ben hayvanları seviyorum ve sevmeye devam edeceğim. O zaman benim psikolojik sorunlarım vardı. Öyle yaptığım için üzgünüm. Hayatımda ilk defa vurduğum bir hayvan. Bunun için çok ağladım, çok üzgünüm. Ben hayvanseverim” dedi.

BİR HAYVANSEVER FENALAŞTI

Sanık savunma yaptığı esnada gözyaşlarına boğulan Şirine’nin sahibi Fatma Aydın, duruşma salonundan çıktı. Mahkeme, karar için ara verdiğinde koridora çıkan bir hayvansever ise fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Kararını açıklayan mahkeme, Elanur Pilici’nin ‘evcil hayvanı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, sanığın duruşmalarda pişmanlık göstermemesi gerekçesiyle cezada takdiri indirim uygulamadı.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 15 Ağustos 2023’te meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede hazırlanan bilirkişi raporu kapsamında sanık Elanur Pilici’nin Şirine isimli kediye defaatle tekme atarak ve kediyi 4. kattan aşağı atarak ‘bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak’ suçunu işlediği belirtildi. Hazırlanan iddianame kapsamında sanığın 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay anlarına ilişkin bilirkişi raporu hazırlanan güvenlik kamerası görüntülerinde ise sanığın bir dairenin ziline bastığı, kapı açıldığı sırada içeriden çıkan kediye tekme attığı görüldü.