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Acı haberi Yerlikaya duyurdu! 7 göçmenin cesedi bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ayrıntılar, Haber, Gelişmeler, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çeşme Karaada'da bir botun battığını; 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 7 göçmenin ise cesedine ulaşıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de botları batan düzensiz göçmenlerden 19'unun kurtarıldığını, 7 düzensiz göçmenin de cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bugün İzmir Çeşme ilçesinde saat 10:47'de Çeşme Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarının alınması üzerine bölgeye; 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiştir.

19 GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.

1 KİŞİ ARANIYOR

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Umut tacirliği yaparak bebeklerin, çocukların, masum insanların ölümüne neden olan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz! Arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren Sahil Güvenliğimize teşekkür ediyorum.  Allah ayağınıza taş değdirmesin!"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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