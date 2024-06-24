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Son model otomobille geldi, cami tuvaletindeki sabunluğu çaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya’nın Suluova ilçesinde caminin tuvaletine giren bir şahıs sabunluğu çaldı. Zanlının son model arabaya binmesi dikkat çekti.

Olay, Suluova TOKİ Camii’nde meydana geldi. Caminin tuvaletine giren bir şahıs önce gözüne kestirdiği sabunluğun dışını yıkadı, ardından beline sokup üstünü elbisesiyle kapattı.

Son model otomobille geldi, cami tuvaletindeki sabunluğu çaldı - 1. Resim

Dışarı çıkan şahıs, son model otomobile binerek uzaklaştı.

Son model otomobille geldi, cami tuvaletindeki sabunluğu çaldı - 2. Resim

Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şahsın o anları saniye saniye kaydedildi.

Son model otomobille geldi, cami tuvaletindeki sabunluğu çaldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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