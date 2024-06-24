Son model otomobille geldi, cami tuvaletindeki sabunluğu çaldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde caminin tuvaletine giren bir şahıs sabunluğu çaldı. Zanlının son model arabaya binmesi dikkat çekti.

Olay, Suluova TOKİ Camii’nde meydana geldi. Caminin tuvaletine giren bir şahıs önce gözüne kestirdiği sabunluğun dışını yıkadı, ardından beline sokup üstünü elbisesiyle kapattı.

Dışarı çıkan şahıs, son model otomobile binerek uzaklaştı.

Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şahsın o anları saniye saniye kaydedildi.