2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır merak ediliyor. Hacı adayları, kayıtlarını e-Devlet üzerinden tamamlayarak 2026 yılı için hac kurasına katılma hakkı elde edebilecek.

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2026 yılı için hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hac kuralarının tarihini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayan hacı adayları, 2026 yılı hac kurasına katılabilecek. Kura çekimi, kesin kayıt ve hac takvimi ile ilgili resmi açıklamalar Diyanet’in web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME NEREDEN NASIL YAPILIR?

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Daha önce hacca gitmiş olanlar ya da önceki yıllarda kura hakkı elde etmiş ancak kesin kayıt yaptırmamış kişiler, kayıtlarını güncelleyerek 2026 yılı kura çekimine dahil olabiliyor.

Kayıt güncelleme işlemleri sırasında herhangi bir ücret talep edilmiyor. İlk defa hacca gidecek vatandaşlar, ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalar üzerinden yatırarak kaydını tamamlayabiliyor.

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci 11 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 5 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Süreç içerisinde bilgilerde güncelleme yapmak isteyen hacı adayları, e-Devlet üzerinden kayıtlarını kontrol edebilir ve gerekli düzeltmeleri gerçekleştirebilir.

HAC KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı hac ön kayıt ücreti, kişi başı 950 TL olarak belirlendi. Ön kayıt yaptırdıktan sonra hacca gitmekten vazgeçen veya kesin kayıt hakkı elde edemeyen adayların ön kayıt ücretleri iade edilmeyecek.

Kayıt sırasında konaklama türü seçimi bağlayıcı olacak ve sonradan değiştirilemeyecek. Vatandaşlar “Normal Konaklama” veya “Yakın Mesafe Konaklama” seçeneklerinden birini tercih edecek.