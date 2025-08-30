Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
Hac, Diyanet İşleri Başkanlığı, E-Devlet, Hac Kuraları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 Hac dönemine katılmak isteyen vatandaşlar, hac ön kayıt ve kayıt yenileme sürecini yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, 11 Ağustos 2025 tarihinde başlayan hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 5 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. 2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır soruları gündemde.

2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır merak ediliyor. Hacı adayları, kayıtlarını e-Devlet üzerinden tamamlayarak 2026 yılı için hac kurasına katılma hakkı elde edebilecek.

2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? - 1. Resim

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2026 yılı için hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hac kuralarının tarihini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayan hacı adayları, 2026 yılı hac kurasına katılabilecek. Kura çekimi, kesin kayıt ve hac takvimi ile ilgili resmi açıklamalar Diyanet’in web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? - 2. Resim

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME NEREDEN NASIL YAPILIR?

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Daha önce hacca gitmiş olanlar ya da önceki yıllarda kura hakkı elde etmiş ancak kesin kayıt yaptırmamış kişiler, kayıtlarını güncelleyerek 2026 yılı kura çekimine dahil olabiliyor.

Kayıt güncelleme işlemleri sırasında herhangi bir ücret talep edilmiyor. İlk defa hacca gidecek vatandaşlar, ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalar üzerinden yatırarak kaydını tamamlayabiliyor.

2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? - 3. Resim

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci 11 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 5 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Süreç içerisinde bilgilerde güncelleme yapmak isteyen hacı adayları, e-Devlet üzerinden kayıtlarını kontrol edebilir ve gerekli düzeltmeleri gerçekleştirebilir.

2026 Hac kuraları ne zaman çekilecek, Hac ön kayıtları ve kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır? - 4. Resim

HAC KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı hac ön kayıt ücreti, kişi başı 950 TL olarak belirlendi. Ön kayıt yaptırdıktan sonra hacca gitmekten vazgeçen veya kesin kayıt hakkı elde edemeyen adayların ön kayıt ücretleri iade edilmeyecek.

Kayıt sırasında konaklama türü seçimi bağlayıcı olacak ve sonradan değiştirilemeyecek. Vatandaşlar “Normal Konaklama” veya “Yakın Mesafe Konaklama” seçeneklerinden birini tercih edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AB toplantısı sonrası itiraf gibi açıklama: Avrupa ülkelerinin çoğu savaşa hazırlanıyorİsrail’den Ebu Ubeyde’ye suikast iddiası: Gazze’de apartman bombalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı? NEOM transfer süreci detayları netlik kazandı! - HaberlerBarış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı? NEOM transfer süreci detayları netlik kazandı!Galatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Maç biletleri satışa çıktı - HaberlerGalatasaray - Rizespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Maç biletleri satışa çıktıGalatasaray - Rizespor ilk 11 belli oldu! Maç kadrosunda kimler eksik, kimler oynayacak? - HaberlerGalatasaray - Rizespor ilk 11 belli oldu! Maç kadrosunda kimler eksik, kimler oynayacak?Anta Toros kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! - HaberlerAnta Toros kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!Mandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları kimler, hikaye gerçek mi? Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı oturuyor! - HaberlerMandıra Filozofu nerede çekildi, oyuncuları kimler, hikaye gerçek mi? Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı oturuyor!Augsburg - Bayern Münih maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bu akşam! - HaberlerAugsburg - Bayern Münih maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bu akşam!
Sonraki Haber Yükleniyor...