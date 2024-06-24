Arada 43 derece fark var! Şanlıurfa yanıyor, Erciyes donuyor...

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayanlar 51 dereceyi bulan sıcaklarla boğuşuyor, 8 dereceye kadar düşen Erciyes’te ise insanlar sobayla ısınıyor.

İç Anadolu’nun zirvesi olarak nitelendirilen Erciyes Dağı’nın eteklerindeki Tekir Yaylası, serin havasıyla doğada vakit geçirmek isteyenlerin gözde mekânları arasında yer alıyor. Kayseri’nin yanı sıra Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve İstanbul gibi illerden bölgeye gelen ziyaretçiler, hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü Erciyes Dağı eteklerindeki 2.200 rakımlı Tekir Yaylası’nda serin havanın keyfini sürüyor. Yayla içerisinde yer alan Erciyes Göleti kenarındaki çeşitli alanlara çadırlarla kamp kuranlar, gündüzleri serin havanın tadını çıkarırken, akşam ısınabilmek için soba yakıyor.

Yaylaya ailesiyle Mersin’den gelen Yusuf Yılmaz “Mersin’de yanıyoruz, burada yazın ortasında soba yakıyoruz. Burada nem yok. Rahat nefes alıyoruz” diye konuştu. Ailesiyle kurdukları çadırda konakladıklarını anlatan 79 yaşındaki Yaşar Yılmaz da Mersin’deki bunaltıcı sıcaktan dolayı Erciyes’e geldiklerini dile getirdi. 69 yaşındaki Hatice Yalınkılıç da evde sıcaktan uyuyamadığını, Erciyes’in serin havasının kendisine iyi geldiğini söyledi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayanlar ise 51 dereceyi bulan sıcaklarda boğuşuyor. Çocuklar tehlikeye aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarında yüzerek serinlemeye çalışırken yetişkinler ise zamanlarını evlerinde geçirmeyi tercih ediyor. Dışarı çıkmak zorunda kalan yetişkinler ise gölgelik alanlara kaçıyor. Sıcaklıklara dayanamayıp arkadaşlarıyla birlikte parka koşan Ömer Rüzgâr “Artık yapamıyoruz, başka illere kaçmanın derdindeyiz. Arkadaşlara bak, güneşten hepsi simsiyah olmuş” diye konuştu.

MESAİYE ‘SICAK’ AYARI

Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Bağdat’ta devlet kurumlarında mesai saatlerinin kısaltmasına karar verildi. Ülkede 29 Haziran’a kadar 08.00’den 14.00’e kadar olan çalışma saatleri 07.30 ile 12.30 arasına çekildi.