Son silah eylülde komisyon ekimde! Terörsüz Türkiye süreci MİT’in her aşamada vereceği raporlarla ilerleyecek

MİT’in yönetiminde Irak ve Suriye ile ortak mekanizma kurulacak. Plana göre, terör örgütü eylüle kadar bütün silahları teslim edecek. MİT “Silah teslimi tamam” raporu verdiği anda 1 Ekim’de açılacak Meclis’te Bahçeli’nin önerdiği “Millî Birlik Komisyonu” kurulacak. Komisyon, anayasa değişikliği gibi birçok kritik çalışmaya imza atacak.

Terör örgütü PKK’nın silahlarının teslim alınması konusunda Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak merkezî hükûmeti ve Kuzey Irak yönetimi ile ortak bir mekanizma kuruyor. Bu kapsamda, taraflarla görüşmelerde önemli mesafe alındığı belirtiliyor.

TSK’nın da dâhil olduğu bu süreçte, Bağdat, Erbil ve Süleymaniye ile koordinasyon içinde çalışma yapılacak. Suriye’deki YPG yapılanması konusunda ise Şam yönetimi ile koordinasyon içinde bir süreç işletiliyor. Türkiye, YPG’nin de silah bırakarak siyasi zeminde faaliyet göstermesi için Şam yönetiminin aldığı kararların uygulanmasını yakından takip ediyor.

DEMOKRATİKLEŞME ADIMI

Sürecin bir sonraki aşaması olan demokratikleşme adımlarıyla ilgili süreç için de son silah teslim edilene kadar beklenecek. Kampların ve mağaraların boşaltılması, silahların saklandığı yerlerin tespit edilmesi gibi başlıklar da bu sürecin bir parçası olarak görülüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak demokratikleşme adımları için komisyon kurulacak, diğer adımlar ise MİT’in vereceği ‘Silah teslim süreci tamamlandı’ raporundan sonra gündeme gelecek.

Silahların teslim sürecinin eylül ayı başına kadar tamamlanması hedefleniyor. Böylece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de komisyon kurulması önerisi doğrultusunda 1 Ekim’de yeni dönem başlayınca Meclis’te temsil edilen partilere çağrı yapılması planlanıyor.

KOMİSYON NASIL ÇALIŞACAK?

Bahçeli’nin önerdiği ‘Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu’ demokratikleşme konusunda atılacak adımların yanı sıra, suça karışmamış PKK’lıların topluma entegrasyonu dâhil olmak üzere bir çok başlıkta çalışma yapacak. Komisyon, anayasa değişiklikleri için geçmişte kurulan ‘Uzlaşma Komisyonu’ gibi görev yapacak, ancak bu komisyonda tüm kararlar nitelikli çoğunlukla alınıyordu.

VATANDAŞIN TALEPLERİ

Bahçeli’nin önerisi yeni komisyonda kararların salt çoğunlukla alınması yönünde oldu. Muhalefet partileri ise tıpkı uzlaşma komisyonunda olduğu gibi nitelikli çoğunluk aranmasını istiyor. Bu konudaki görüş ayrılığının komisyonun kurulması aşamasında yapılacak temaslarda giderilebileceği belirtiliyor. Komisyon çalışmaya başlayınca toplumun talepleri de siyasi partiler aracılığıyla bu komisyonun gündemine getirilecek. Ayrıca akademisyenlerin ve STK’ların önerileri de komisyonda ele alınacak.

Komisyonda her türlü öneri gündem konusu yapılabilecek. Ancak devletin temel nitelikleri hiçbir şekilde tartışmaya açılmayacak.