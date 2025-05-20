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MİT Başkanı Kalın, Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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MİT Başkanı Kalın, Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de görüşme gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Selame ile Suriye'de görüşme gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının öneminin altı çizilerek Türkiye'nin, her zaman Suriye'nin yanında olacağı teyit edildi.

Görüşmede, diğer gruplar gibi terör örgütü PKK/YPG'nin de silah bırakarak yeni Suriye'ye entegre olması, sınır güvenliği ve gümrük kapıları ile DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları ele alındı ve Türkiye'nin Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Bölgesel gelişmeler kapsamında İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve hava ihlalleri ile Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması konularının ele alındığı görüşmede, DEAŞ ile mücadele ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşü meseleleri de görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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