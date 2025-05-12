Suriye lideri Şara'nın planları Arap Zirvesi'ni karıştırdı: Hayalleri altüst oldu

Bağdat'ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi öncesi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katılımıyla ilgili yaşanan gelişmeler, zirvede planları altüst etti.

AFP'de yer alan habere göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Bağdat'ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne katılmayacak.

Arap diplomatik kaynaklarına göre, Iraklı milletvekillerinin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya gönderilen davet mektubuna karşı çıkmasıyla başlayan kriz, bölgede tansiyonu yükseltti.

Özellikle İran yanlısı koalisyonun önde gelen isimlerinden eski başbakan Nuri El Maliki ve Kataib Hizbullah gibi Tahran destekli gruplar, Şaraa'nın Irak ziyaretine sert tepki göstermişti.

SURİYE LİDERİNE DAVET Mİ TUZAK MI?

İngiltere merkezli Amwaj.media'ya göre, bazı Iraklı milletvekilleri bu davete karşı çıkarken, Şaraa'nın ülkeye girişinde tutuklanması gerektiğini savundu. Şii milletvekili Yusuf El Kalabi, "Şaraa'nın Irak'a girmesi, bize ihanettir" ifadelerini kullandı.

'GİZLİ BELGELER VAR' DENİLDİ

İngiltere merkezli AmwajMedia'nın haberine göre, Katar'daki görüşme günü Telegram'da paylaşılan bazı gizli belgeler, Şaraa'nın 2005-2011 yılları arasında ABD ve Irak’ta gözaltında tutulduğuna dair bilgileri içerdiği iddiasıyla kamuoyuna sunuldu.

Suriyeli-Amerikalı gazeteci Hassan Hassan, bu belgelerin Irak kamuoyunu provoke etmeyi hedeflediğini savunurken, belgelerde suçlama yöneltilebilecek somut delillerin bulunmadığını da dile getirdi.

Irak yargısı ise bugüne kadar Şaraa hakkında aktif bir tutuklama emri bulunup bulunmadığını açıklamayı reddetti.

Irak'taki İran yanlısı milis gruplar ve bazı siyasi çevreler, Şaraa'nın Bağdat'a gelmesine kesin bir şekilde karşı çıkarken, Dışişleri Bakanı Asaad Hasan El Şeybani, zirvede Suriye heyetine liderlik edeceği kesinleşti.