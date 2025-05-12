Türkmen Dağı'nda sabotaj süphesi! Esad rejimi kalıntılarının Suriye ve Türkiye'yi tehdit eden planı ifşa oldu

YILMAZ BİLGEN -Lazkiye'ye bağlı Türkmendağı bölgesinde 4 gün önce başlayan yangın büyük bir alana yayıldı. Tamamı Türkmen köylerinden oluşan Bayırbucak'ta 10 köy yangından etkilendi.

Türkiye bölgeye iki ayrı müdahale ekibi gönderirken Türkmenler yangının rejim artıkları tarafından sabotaj amaçlı çıkarıldığını söyledi.

Türkmen Aktivist Ayhan Orli, rejim kalıntılarının 8 Aralık sonrası bölgeye sızma ve ormanlık alanda saklanma girişimlerinde bulunduğu bilgisini paylaştı. Ayhan Orli, şu an Lazkiye İtfaiyesi, Beyaz Baretliler ve tüm Suriye kamu kurumları seferber oldu. İmkanlar çok kısıtlı olduğu için 4 gündür yangının önü alınamadı. Çünkü Esad rejimi giderken tüm araç gereç alt yapısını tahrip etti. Kıt imkanlarla herkes elinden geleni yaptı. İş makineleri ve müdahele ekipman eksikliği yanında en büyük sıkıntımız Baas ordusunun bölgeye ektiği binlerce mayın.

Yangın anında onlarca mayın patladı. Müdahale bu sebeple daha kontrollü yapılabiliyor. Bu mayınların tamamen temizlenmesi yıllarımız alır. Maalesef şu ana kadar bir çok arkadaşımız yaralandı ya da şehit oldu. Suçlu rejim yıkıldıktan sonra dahi katletmeye devam ediyor. İlk kıvılcım Kapaklı bölgesinden çıktı. Sonrasında onlarca kilometre uzaklığa kadar yayılarak Nesibin köyü ve Gebelli nahiyesine kadar ulaştı.

Binlerce ağaç yandı. Bu mevsimde böyle bir yangın sadece kundaklama ile çıkabilir. Çünkü ağaçlar yeni yeşeriyor ve yaş. 8 Aralık Devrimi sonrası Suriye’den çıkamayan rejim kalıntıları bu bölgelere sızma girişiminde bulundu ancak engellendi. Hem Türkmenlerin iç savaş dönemi takındığı tutum hem de Türkiye’nin devlet olarak izlediği politika nedeniyle mezhepçi Esed yanlıları hepimizden intikam almaya çalışıyor. Çünkü yangın Türkmendağı kadar Türkiye’yi de tehdit eden boyuta ilerledi. Sınıra dayanan ateşin Türkiye’ye de sıçraması hesaplanmış’ dedi.