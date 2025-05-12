Türkmen Dağı'nda sabotaj süphesi! Esad rejimi kalıntılarının Suriye ve Türkiye'yi tehdit eden planı ifşa oldu
Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Türkmen Dağı'nda çıkan büyük yangın, sadece Suriye'yi değil, Türkiye'yi de tehdit ediyor. Dört gün önce başlayan yangın, hızla genişleyerek Bayırbucak bölgesindeki 10 Türkmen köyünü alevler içinde bıraktı. Bölgeden gelen iddialara göre, yangının arkasında Esad rejimi kalıntılarının sabotaj planı var.
YILMAZ BİLGEN -Lazkiye'ye bağlı Türkmendağı bölgesinde 4 gün önce başlayan yangın büyük bir alana yayıldı. Tamamı Türkmen köylerinden oluşan Bayırbucak'ta 10 köy yangından etkilendi.
Türkiye bölgeye iki ayrı müdahale ekibi gönderirken Türkmenler yangının rejim artıkları tarafından sabotaj amaçlı çıkarıldığını söyledi.
TÜRKİYE'DEN VE TÜRKMENLERDEN İNTİKAM ALIYORLAR
Türkmen Aktivist Ayhan Orli, rejim kalıntılarının 8 Aralık sonrası bölgeye sızma ve ormanlık alanda saklanma girişimlerinde bulunduğu bilgisini paylaştı. Ayhan Orli, şu an Lazkiye İtfaiyesi, Beyaz Baretliler ve tüm Suriye kamu kurumları seferber oldu. İmkanlar çok kısıtlı olduğu için 4 gündür yangının önü alınamadı. Çünkü Esad rejimi giderken tüm araç gereç alt yapısını tahrip etti. Kıt imkanlarla herkes elinden geleni yaptı. İş makineleri ve müdahele ekipman eksikliği yanında en büyük sıkıntımız Baas ordusunun bölgeye ektiği binlerce mayın.
Yangın anında onlarca mayın patladı. Müdahale bu sebeple daha kontrollü yapılabiliyor. Bu mayınların tamamen temizlenmesi yıllarımız alır. Maalesef şu ana kadar bir çok arkadaşımız yaralandı ya da şehit oldu. Suçlu rejim yıkıldıktan sonra dahi katletmeye devam ediyor. İlk kıvılcım Kapaklı bölgesinden çıktı. Sonrasında onlarca kilometre uzaklığa kadar yayılarak Nesibin köyü ve Gebelli nahiyesine kadar ulaştı.
Binlerce ağaç yandı. Bu mevsimde böyle bir yangın sadece kundaklama ile çıkabilir. Çünkü ağaçlar yeni yeşeriyor ve yaş. 8 Aralık Devrimi sonrası Suriye’den çıkamayan rejim kalıntıları bu bölgelere sızma girişiminde bulundu ancak engellendi. Hem Türkmenlerin iç savaş dönemi takındığı tutum hem de Türkiye’nin devlet olarak izlediği politika nedeniyle mezhepçi Esed yanlıları hepimizden intikam almaya çalışıyor. Çünkü yangın Türkmendağı kadar Türkiye’yi de tehdit eden boyuta ilerledi. Sınıra dayanan ateşin Türkiye’ye de sıçraması hesaplanmış’ dedi.
"ATA YURDUNA YARDIMA KOŞTUK"
Türkmendağı’nı saran ateşe destek amaçlı Orman Genel Müdürlüğü, Hatay İtfaiyesi, AFAD, Kızılay gibi kurumlardan seçilen ekipler Yayladağı’ndan sınırı geçerek büyüyen yangına müdahale etti.
İlk iş olarak bir müdahele hattı belirleyen Türk ekipler bir çok noktada yangını kontrol altına aldı. Yapılan durum değerlendirmesi sonrası havadan müdahale seçeneğinin de olduğu ve gerekli hazırlıkların yapıldığı aktarıldı.
Bölge sakinlerinden Tahsin Hoşkar, sabotaj ihtimalinin güçlü olduğunu kaydetti. Şüpheler havadan drone uçurarak birden fazla noktada yangının çıkarıldığı yönünde. Lazkiye kırsalında halen çok sayıda eski dönem işlediği suçlardan dolayı kaçak durumda olan eski rejim kalıntısı mevcut.
Hoşkar, "Hem sahayı yakarak neredeyse tek geçim kaynağı olan Türkmenleri cezalandırmak hem de Bayırbucak’a Türkmen dönüşlerini engellemek istiyorlar. Son aylarda zaten şüpheli hareketle vardı. Sınıra yakın noktalardan Türkiye’ye geçmeye çalışanlar da var. Hatay’da bunlara destek veren mezhepçi klikler var ve sınırı geçmelerine yardım ediyorlar. Bu bölge Esed iktidarı döneminde yıllar boyu Türkiye’deki sol terör örgütlerine silah taşınan korsan koridordu. Şimdi o yol kapandı. Bu sebeple panik oldular" diye konuştu.