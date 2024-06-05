Sorumlu yerel yönetimler! Yüksek cezalar meseleleri çözer

Başıboş köpeklerin saldırılarından; görevlerini yapmayan valilikler, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerini sorumlu tutan yargı kararlarından sonra, verilen cezaların caydırıcı olması istendi. Hukukçular “Barınak yapmak tazminattan daha ucuz” dedi.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Antalya’dan sonra İzmir’den de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişilere valilik, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin tazminat ödemesi yönündeki yargı kararlarından sonra gözler yeniden TBMM’ye çevrildi. Saldırgan ve hastalıklı olan hayvanların uyutulmasını da içeren yasa teklifi Meclis gündemine gelmesi beklenirken, hukukçular, başıboş köpeklerin yol açtığı zararlar ile yaralanma ve ölümlerden kimin sorumlu olacağı konusundaki görüşlerini gazetemize açıkladı.

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DÜNDAR: DÜŞÜK TAZMİNAT, MÜKÂFAT

Hukukçu Hadi Dündar, mevzuattaki düzenlemelerde, sahipsiz hayvanların, başta köpekler olmak üzere korunması, bakım ve gözetimi, saldırgan olanlarının eğitilmesi, sahiplendirilmesi, hayvan bakım evlerinin kurulması gibi birtakım görev ve sorumlulukların valiliklere, büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğunu vurguladı. İdare tarafından alınmayan önlemler sonucunda bir vatandaşın zarar görmesi durumunda bu zararı idarenin gidermesi gerektiğine dikkat çeken Dündar, sözlerine şöyle devam etti: “Eğer belediyeler düzenli çalışmış ve görevlerini yerine getirmiş olsalardı böyle bir olay yaşanmazdı. Hükmedilen tazminat miktarına bakılınca çok düşük olduğu görülmektedir. Hâkimlerin biraz daha yorum yapma ve kanaatini oluşturacak konularda bilinçlenmesi gerekiyor. Bu ihmalin çok yüksek maddi sonuçlarının olması gerekir ki, caydırıcı olsun. Belediyenin sorumlu olduğu başıboş köpekler insana zarar verdiğinde 15- 20 bin TL tazminat veriliyorsa, belediyeye bir mükâfat verilmiş olur. Belediye barınak yapsa, hepsini kontrol altına almaya çalışsa bir sürü masraf yapması gerekir, bütçe ayırması gerekir. Ancak mahkemedeki tazminatlar bakımdan daha az olduğu için belediyeler ne yazık ki bu yolu seçiyor. Diyorlar ki; ‘Birine zarar gelirse en fazla 15 bin lira öderiz o zaman herhangi bir önlem almaya gerek yok.’ Bu nedenle tazminat miktarının çok daha yüksek olması lazım.”

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TORAMAN: CEZALAR UYGULANMALI

Hukukçu Cüneyt Toraman ise modern hukukta, insan haklarını korumaya yönelik düzenlemeler yapılırken, hayvan ve çevre haklarının ihmal edildiğini ifade etti. Hayvanlara yapılan kötü muameleler yanında, hayvanların sebebiyet verdiği kazalar ve zararlar nedeniyle toplumun ikiye bölündüğüne dikkat çeken Toraman, sözlerine şöyle devam etti: “Yerel yönetimlerin, görevlerini hakkıyla yerine getirebilmesi için belediyelerde ‘hayvan hakları’ birimi kurulmalı, ‘hayvan koruma zabıtaları’ istihdam edilmeli, bu görev kapsamında idari para cezaları bu bütçeye katılmalı. Merkezî yönetimin, valiliğin, kaymakamlığın sorumlu olması için, merkezî yönetime yetki ve görev verilmiş olması gerekir. Hiç olmazsa büyük şehirlerde, ‘Hayvan Hakları Mahkemesi’ kurulmalı, bu mahkemelerde görev yapacak hâkimler, özel eğitimden geçirilmeli. Yasal düzenlemelerin etkili olması için, caydırıcı cezalar konulması ve bu cezaların uygulanması gerekir.”

KÖPEĞİNİ MAKAMINA OTURTTU

Başkanlar toplamamakta direniyor

Türkiye, sayıları 4 milyonu aşan sokak köpeklerine karşı çözüm bulmaya çalışırken, küçük bir azınlık, mevcut durumun devamı için çaba gösteriyor. Bunlardan birisi de CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli. CHP’li Denizli, makam koltuğuna bir köpek oturtarak birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan sokak köpeklerine destek verdi. Denizli sosyal medyasından yaptığı paylaşımda “Bugün belediyede misafirlerimizi çocuklarımdan biri olan Moro ile birlikte ağırladık. Misafirlerimizle keyifli ve verimli bir gün geçirdik. Köpeğimle birlikte olmak işimizi daha da neşeli hâle getirdi. Onunla birlikte hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk oldu!” dedi. Lal Denizli’nin 23 Nisan’da makam koltuklarına çocukların oturtulması gibi köpeğini belediye başkan koltuğuna oturtması sosyal medyada alay konusu oldu.

KESİN YARGI KARARLARI VAR

Ankara, İzmir ve Konya’da mahkemelerin köpek saldırılarında valilik, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumlu olduğu yönünde verdikleri kararlarda “mevzuatta insan ve çevre sağlığı açısından tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan hayvanları toplayıp rehabilite etme ve kontrol altında tutma konusunda davalı idarelerin, görevlerini gereği gibi yapmadıkları ve kusur sorumluluklarının bulunduğu” vurgulandı.