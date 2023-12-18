Sosyal medya fenomeni Ece Ronay adliyeye sevk edildi

18 Aralık 2023 11:10 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 12:30

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay T., eski eşi Mehmet B'nin iş yerlerinin kurşunlanması olaylarıyla ilgili 'azmettiricilik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyet'teki işlemleri sona eren Ronay ve beraberindeki 5 şüphelinin adliyeye sevk edildiği açıklandı.

Ece Ronay dahil, biri yaşı 18’den küçük olmak üzere toplam 6 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolü için önce hastaneye gönderildi. Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda sevk edildi.

AZMETTİRİCİLİK İLE SUÇLANIYOR

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerine ateş açılmasına ilişkin çalışmanın ardından saldırganların kimlik ve adreslerini belirlemişti. Ekipler, 15 Aralık'ta düzenledikleri operasyonla eski eşinin İstanbul Pendik'teki iş yerinin kurşunlanması olayını azmettirdiği iddia edilen fenomen Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu zanlıları gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 mermi ve hassas terazi ele geçirilmişti.

ŞÜPHELİLERİN TELEFONLARI MERCEK ALTINDA

Öte yandan Ece Ronay T. ile diğer 5 şüpheliye ait cep telefonları ve dijital malzemeler incelemeye alınmıştı. Şifreleri kırılan söz konusu kişilere ait cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar üzerindeki adli incelemeler, uzman kişilerce yapılacağı belirtilmişti.

Söz konusu şüphelilere ait cihazların içeriğiyle ilgili geniş kapsamlı rapor hazırlanarak ve dijital materyallerin içerisinde yer alan arama, mesaj, elektronik posta yazışmaları, fotoğraf veya herhangi başka bir bilgi tasniflenerek dosyaya delil olarak konulacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Ece Ronay