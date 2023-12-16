Gözaltına alınan fenomen Ece Ronay’ın cep telefonu ve mailleri mercek altında

16 Aralık 2023 13:59 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 14:01

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay T., hakkında ‘azmettirmek’ suçlamasıyla savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. Özel hareket polislerinin düzenlediği şafak baskınında, Ronay ve beraberindeki 5 kişi dün gözaltına alınmıştı.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEDE

Eski kocası Mehmet B.’nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay T. ile diğer 5 şüpheliye ait cep telefonları ve dijital malzemeler incelemeye alındı. Şifreleri kırılan söz konusu kişilere ait cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar üzerindeki adli incelemeler, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki uzman kişilerce yapılıyor. İncelemede, eski ve yeni tarihli tüm mesaj trafiğine ve silinmiş verilere ulaşılacak.

DOSYAYA DELİL OLARAK KONULACAK

Ayrıca güncel olarak telefonda bulunan delil niteliği taşıyabilecek tüm bilgi ve bulgular incelemeye tabi tutularak hukuki delillere dönüştürülecek. Söz konusu şüphelilere ait cihazların içeriğiyle ilgili geniş kapsamlı rapor hazırlanacak ve dijital materyallerin içerisinde yer alan arama, mesaj, elektronik posta yazışmaları, fotoğraf veya herhangi başka bir bilgi tasniflenerek dosyaya delil olarak konulacak.

El konulan cihazlar üzerindeki incelemelerin dün öğlen saatlerinde başladığı öğrenilirken, çalışmaların sonunda azmettirme olayıyla ilgili saldırının yaşandığı günlerde Ece Ronay T. ile tetiği çeken şüphelilere ait telefon hatlarının baz verdiği istasyonlar karşılaştırılacak ve birbirleri ile bağlantılı olup olmadığı ortaya çıkacak.

Adli inceleme ve analizlerin bugün tamamlanması bekleniyor.

Ece Ronay

EVİNDEN SİLAH, TABANCA, MERMİ ÇIKTI

Öte yandan Ronay’a düzenlenen operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Ayrıca dünkü operasyon kapsamında yeşillik alanda yapılan aramalarda 9 milimetre çapında bir otomatik silah, 1 tabanca, bu silahlara ait 58 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.