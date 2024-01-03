Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Sosyal medyada hakaret pazarı! Tahrik edip, tazminatı cebe indiriyorlar

    Son dönemde kendilerine bilinçli olarak hakaret ettiren bazı sosyal medya kullanıcıları, anlaştıkları avukatlar vasıtasıyla ciddi gelir elde ediyor. Yapılan hakaretleri anında mahkemeye taşıyan fırsatçılar avukatlarla birlikte ayda 30-40 bin lirayı cebine indiriyor. Mahkemeler ve emniyet binlerce dosya ile uğraşmaktan bıkmış durumda…

    Sosyal medyada hakaret pazarı! Tahrik edip, tazminatı cebe indiriyorlar
    Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

    KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Ülkemizde sosyal medya kullanıcısı sayısı 65 milyona dayandı. Her bireyin mutlaka bir platformda kişisel hesabı bulunuyor. Bu hesapları; iletişim, sosyalleşmek ve gelir elde etmek amacıyla kullanıyoruz. Yorumlar, beğeniler, paylaşımlar bireylerin sosyal medyada daha aktif olmalarını sağlıyor. Ancak bu platformlarda attığımız her adıma dikkat etmeliyiz. Çünkü kamuya açık olan bu sosyal medya mecralarında yapılan yorumlar veya söylemler farklı noktalara gidebiliyor. Bunun en büyük örneği ise ‘hakaret davaları…’ Son dönemde kendilerine hakaret ettirip dava yoluyla para kazanmaya çalışanların adliyeyi ve emniyeti bıktırdığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili binlerce dosya çözüm için bekliyor. Aralarında kamuoyunun tanıdığı isimlerde olan bazı kişiler, hakaret davalarından ciddi anlamda para kazanıyor. Öyle ki yalnızca bir kişinin bile siber suçlarla mücadele bürolarında binlerce şikâyet dosyası olabiliyor. Hukukçular artık bu durumun bir gelir kapısı hâline geldiğini belirterek “Yargı için angarya yüz binlerce dosya var. Bu iş çığırından çıktı” diyor…

    SİSTEM BİLİNÇLİ İŞLİYOR

    Avukat Sema Solmaz konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada “Bu işi ilk olarak ünlüler başlattı. Kendilerine hakaret eden diğer ünlü simalara açılan davalar yüksek tazminatlar ile geri döndü. Ardından bunu sürekli hâle getirdiler. Bu defa takipçilerine yöneldiler. Bunu gören sosyal medya fenomenleri de aynı yolu izlemeye başladı. Özellikle gündem olan konularla ilgili tahrik edici paylaşımlarda bulunmaya başladılar. İnsanları tahrik edecek ve tepki çekecek paylaşımlar yaparak kendilerine hakaret ettirip sonrasında şikâyetçi oluyorlar” dedi. Savcıların bu tür davaları önce uzlaşmacıya gönderdiğini söyleyen Solmaz, şöyle konuştu: İşte tam da istedikleri burada gerçekleşiyor. Çünkü dava devam etse mahkeme uzayacak. Ancak hakarete uğrayan sözde mağdur uzlaşmacı ile anlaşarak hareket eden kişiye ulaşıyor. Hakaret eden kişiye belli bir para teklif edilerek ‘Hiç uzatmayın, ayrıca davayı kaybedeceksiniz, bir de avukat tutmanız lazım. Rakam çok yükselir. Şu kadar parayı verin davayı kapatayım’ teklifinde bulunuyor

    AYLIK 40 BİN LİRA KAZANAN AVUKAT VAR

    Uzlaşmacı avukatların da bu durumdan nemalandığını söyleyen Solmaz “Dava açmanın maliyeti çok düşük. Şikâyet dilekçesi hazırlanıp, hakaretin ekran görüntüsü ya da linki ekleniyor. 200-330 lira masrafı var. Hemen de sonuç alınıyor. Bu yolla ciddi para kazanan avukatlar var. Hatta bu konuyu iş hâline getiren ve hakaret davasını teşvik edenler var. Bir avukat bu dosyalar sayesinde ayda 30-40 bin lira kazanabilir. Aynı şekilde hakaret edilen kişiler de gelir elde ediyor” dedi. Solmaz, çözümün Türkiye’de hakaret suçunun ve uzlaştırma hükümlerinin yeniden düzenlenmesinden geçtiğini ifade ediyor. Hakaret davalarında en fazla, geliri düşük olan sosyal medya kullanıcılarının mağdur olduğunu söyleyen Solmaz “Bir hırs ile yapılan hakaret büyük tazminat davalarına dönüşebiliyor. Düşük gelirli bir kişi bu tazminatı ödemediği takdirde iş hapis cezasına kadar gidiyor” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Haber Merkezi
    Sosyal MedyaDavaHakaret
    Haberler > Gündem > Sosyal medyada hakaret pazarı! Tahrik edip, tazminatı cebe indiriyorlar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kar İstanbul'un kapısına dayandı, uzman isim gün verdi - GündemKar İstanbul'un kapısına dayandı, uzman isim gün verdi25 sene evli kalan kadın emekli olsun - Gündem25 sene evli kalan kadın emekli olsunCHP'li İsmail Özgürel muayeneye götürdüğü aracında ölü bulundu - GündemCHP'li İsmail Özgürel muayeneye götürdüğü aracında ölü bulunduTÜGVA Genel Başkan Yardımcısı trafik kazası geçirdi - GündemTÜGVA Genel Başkan Yardımcısı trafik kazası geçirdiKırık telefondaki o mesajlar deşifre oldu! - GündemKırık telefondaki o mesajlar deşifre oldu!İsrail’den Türkiye için şeytani plan! - Gündemİsrail’den Türkiye için şeytani plan!Yeni yılın ilk misafirleri Reisi ve Putin olacak - GündemYeni yılın ilk misafirleri Reisi ve Putin olacakİsrail casusları paketlendi, 8 ilde 34 köstebek yakalandı! - Gündemİsrail casusları paketlendi, 8 ilde 34 köstebek yakalandı!CHP ve İYİ Parti 'arkasındayız' dedi, yumruğu savundular! - GündemCHP ve İYİ Parti 'arkasındayız' dedi, yumruğu savundular!Yerel seçimlere 36 parti katılacak, 4 pusula tek zarfa atılacak - GündemYerel seçimlere 36 parti katılacak, 4 pusula tek zarfa atılacak
    Sonraki Haber Yükleniyor...