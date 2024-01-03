Sosyal medyada hakaret pazarı! Tahrik edip, tazminatı cebe indiriyorlar

3 Ocak 2024 09:11 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 09:18

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Ülkemizde sosyal medya kullanıcısı sayısı 65 milyona dayandı. Her bireyin mutlaka bir platformda kişisel hesabı bulunuyor. Bu hesapları; iletişim, sosyalleşmek ve gelir elde etmek amacıyla kullanıyoruz. Yorumlar, beğeniler, paylaşımlar bireylerin sosyal medyada daha aktif olmalarını sağlıyor. Ancak bu platformlarda attığımız her adıma dikkat etmeliyiz. Çünkü kamuya açık olan bu sosyal medya mecralarında yapılan yorumlar veya söylemler farklı noktalara gidebiliyor. Bunun en büyük örneği ise ‘hakaret davaları…’ Son dönemde kendilerine hakaret ettirip dava yoluyla para kazanmaya çalışanların adliyeyi ve emniyeti bıktırdığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili binlerce dosya çözüm için bekliyor. Aralarında kamuoyunun tanıdığı isimlerde olan bazı kişiler, hakaret davalarından ciddi anlamda para kazanıyor. Öyle ki yalnızca bir kişinin bile siber suçlarla mücadele bürolarında binlerce şikâyet dosyası olabiliyor. Hukukçular artık bu durumun bir gelir kapısı hâline geldiğini belirterek “Yargı için angarya yüz binlerce dosya var. Bu iş çığırından çıktı” diyor…

SİSTEM BİLİNÇLİ İŞLİYOR

Avukat Sema Solmaz konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada “Bu işi ilk olarak ünlüler başlattı. Kendilerine hakaret eden diğer ünlü simalara açılan davalar yüksek tazminatlar ile geri döndü. Ardından bunu sürekli hâle getirdiler. Bu defa takipçilerine yöneldiler. Bunu gören sosyal medya fenomenleri de aynı yolu izlemeye başladı. Özellikle gündem olan konularla ilgili tahrik edici paylaşımlarda bulunmaya başladılar. İnsanları tahrik edecek ve tepki çekecek paylaşımlar yaparak kendilerine hakaret ettirip sonrasında şikâyetçi oluyorlar” dedi. Savcıların bu tür davaları önce uzlaşmacıya gönderdiğini söyleyen Solmaz, şöyle konuştu: İşte tam da istedikleri burada gerçekleşiyor. Çünkü dava devam etse mahkeme uzayacak. Ancak hakarete uğrayan sözde mağdur uzlaşmacı ile anlaşarak hareket eden kişiye ulaşıyor. Hakaret eden kişiye belli bir para teklif edilerek ‘Hiç uzatmayın, ayrıca davayı kaybedeceksiniz, bir de avukat tutmanız lazım. Rakam çok yükselir. Şu kadar parayı verin davayı kapatayım’ teklifinde bulunuyor

AYLIK 40 BİN LİRA KAZANAN AVUKAT VAR

Uzlaşmacı avukatların da bu durumdan nemalandığını söyleyen Solmaz “Dava açmanın maliyeti çok düşük. Şikâyet dilekçesi hazırlanıp, hakaretin ekran görüntüsü ya da linki ekleniyor. 200-330 lira masrafı var. Hemen de sonuç alınıyor. Bu yolla ciddi para kazanan avukatlar var. Hatta bu konuyu iş hâline getiren ve hakaret davasını teşvik edenler var. Bir avukat bu dosyalar sayesinde ayda 30-40 bin lira kazanabilir. Aynı şekilde hakaret edilen kişiler de gelir elde ediyor” dedi. Solmaz, çözümün Türkiye’de hakaret suçunun ve uzlaştırma hükümlerinin yeniden düzenlenmesinden geçtiğini ifade ediyor. Hakaret davalarında en fazla, geliri düşük olan sosyal medya kullanıcılarının mağdur olduğunu söyleyen Solmaz “Bir hırs ile yapılan hakaret büyük tazminat davalarına dönüşebiliyor. Düşük gelirli bir kişi bu tazminatı ödemediği takdirde iş hapis cezasına kadar gidiyor” ifadelerini kullandı.