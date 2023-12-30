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    Süper kupa paylaşımları için soruşturma: Fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz, yaşananlarla ilgili paylaştığı küfürlü video nedeniyle gözaltına alındı.

    Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak maç öncesi kriz çıktı. Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz Samsun'da gözaltına alındı.

    FENOMEN AZAD YILMAZ GÖZALTINDA

    Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinen sosyal medya ismi Azad Yılmaz, gerçek ismi Ahmet Yılmaz dün akşam Suudi Arabistan’da yaşananlarla ilgili paylaştığı video sebebiyle gözaltına alındı. 

    Süper kupa paylaşımları için soruşturma: Fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındı

    “MİLLİ, MANEVİ VE DİNİ DEĞERLERİMİZİ AŞAĞILAYANLAR ADALETE TESLİM EDİLECEK”

    Fenomenin gözaltına alınma videosunu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs 'halkı kim düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan Samsun’da gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir" ifadelerine yer verdi.

    Süper kupa paylaşımları için soruşturma: Fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındı

    AZAD YILMAZ KİMDİR?

    6 Mayıs 1982 tarihinde doğdu. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Azad Yılmaz'ın 4 adet şarkısı bulunuyor. Aynı zamanda inşaat, enerji, turizm ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren bir holding şirketinin CEO'su ve kurucusu olarak biliniyor.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Azad YılmazFenomenSosyal Medya FenomeniSüper KupaArabistan
    Haberler > Magazin > Süper kupa paylaşımları için soruşturma: Fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındı
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