Süper kupa paylaşımları için soruşturma: Fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındı

30 Aralık 2023 17:18 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 17:20

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak maç öncesi kriz çıktı. Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz Samsun'da gözaltına alındı.

FENOMEN AZAD YILMAZ GÖZALTINDA

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinen sosyal medya ismi Azad Yılmaz, gerçek ismi Ahmet Yılmaz dün akşam Suudi Arabistan’da yaşananlarla ilgili paylaştığı video sebebiyle gözaltına alındı.

“MİLLİ, MANEVİ VE DİNİ DEĞERLERİMİZİ AŞAĞILAYANLAR ADALETE TESLİM EDİLECEK”

Fenomenin gözaltına alınma videosunu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs 'halkı kim düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan Samsun’da gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir" ifadelerine yer verdi.

AZAD YILMAZ KİMDİR?

6 Mayıs 1982 tarihinde doğdu. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Azad Yılmaz'ın 4 adet şarkısı bulunuyor. Aynı zamanda inşaat, enerji, turizm ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren bir holding şirketinin CEO'su ve kurucusu olarak biliniyor.