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    İstiklal Marşı ve bayrak yalanı! Sosyal medyadaki dezenformasyon taraftarı galeyana getirdi

    Maç öncesinde İstiklal Marşı’na izin verilmediği şeklindeki paylaşımlar Türkiye’yi ayağa kaldırıldı. Karşılaşmadan bir gün önce ise statta İstiklal Marşı’nın okunduğu provaların görüntüsü ortaya çıktı.

    İstiklal Marşı ve bayrak yalanı! Sosyal medyadaki dezenformasyon taraftarı galeyana getirdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Riyad’da Süper Kupa maçına yedi saat kala krizin ayak sesleri patlak verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Spor canlı yayınına katılarak “Biz maça Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ pankartıyla çıkmak istediğimiz söyledik ama yetkililer bunu kabul etmemiş” açıklamasını yaptı. Ardından sosyal medyada yüksek takipçili hesaplardan “İstiklal Marşı okunmayacak, Türk bayraklarına izin verilmeyecek” yalanları yazılmaya başlandı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da bu durumda Ali Koç ve yöneticilerin maça çıkmak istemediklerini belirtti. 

    "GERİ DÖNÜN" ÇAĞRISI

    G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan “İstiklal Marşımız çalınmazsa maça çıkmayız” sözleri de krizi daha da alevlendirdi. Sosyal medyada iki takım taraftarlarından “Geri dönün” çağrıları yapılmaya başlandı.  Bunun üzerine TFF, “Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl kutlama etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacaktır. Dezenformasyona itibar etmeyiniz” açıklaması yaptı. Aslında maça çıkılmamasının sebebi ise sadece Atatürk tişörtü ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartına izin verilmemesiydi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper KupaRiyad
    Haberler > Spor > İstiklal Marşı ve bayrak yalanı! Sosyal medyadaki dezenformasyon taraftarı galeyana getirdi
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