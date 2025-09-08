Sosyal medyada halkı kışkırtan 14 hesap için işlem başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası; bazı sosyal medya hesapları üzerinden, ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ ve ‘Suç İşlemeye Tahrik’ suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.