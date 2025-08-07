Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sosyal medyada korku saçtı! Ekipler harekete geçti: Cezaevine gönderildi

Sosyal medyada korku saçtı! Ekipler harekete geçti: Cezaevine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sosyal medyada korku saçtı! Ekipler harekete geçti: Cezaevine gönderildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Niğde'de sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla halk arasında korku ve panik oluşturmaya çalışan şahıs; Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla halk arasında korku ve panik oluşturduğu tespit edilen şahsın yakalanmasına yönelik Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri çalışma başlattı.

Sosyal medyada korku saçtı! Ekipler harekete geçti: Cezaevine gönderildi - 1. Resim

Yapılan koordineli çalışma sonrasında kimliği tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada korku saçtı! Ekipler harekete geçti: Cezaevine gönderildi - 2. Resim

NİĞDE VALİLİĞİ TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; dijital ortamda işlenen suçların da fiziki ortamdaki suçlar kadar ciddiyetle ele alındığı vurgulanarak, kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca; vatandaşların huzuru, dijital güvenliğin sağlanması ve toplumsal barışın korunması amacıyla güvenlik birimlerinin sanal ortamda da 7/24 görev başında olduğu hatırlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2025 Ballon d'Or adayları kim oldu, Türkiye'den aday var mı? Liste açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Senegal Başbakanı Sonko Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşıladı - GündemSenegal Başbakanı Ankara'da! Erdoğan törenle karşıladıÜzerine dolap devrilen küçük kız hayatını kaybetti - GündemÜzerine dolap devrilen küçük kız hayatını kaybettiMeteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Sıcaklık rekor seviyede, sağanak da devrede - GündemSıcaklık rekor seviyede, sağanak da devredeDEM Parti karıştı! Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı ihraç edildi - GündemDEM Parti karıştı! Belediye başkanını ihraç ettilerNüfus 200 binden 800 bine ulaştı! Tatil cenneti ilçemizde adım atacak yer kalmadı - GündemTatil cenneti ilçemizde adım atacak yer kalmadıKarabük'te orman yangını! Alevler kent merkezine yaklaşıyor - GündemKarabük'te orman yangını! Alevler kent merkezine yaklaşıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...