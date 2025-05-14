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Sosyal medyadaki o paylaşımlar başlarını yaktı! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da silahları sosyal medya üzerinden teşhir edip kamu düzenini tehdit eden paylaşımlar yapan 14 kişi yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sosyal medya üzerinden ateşli silahları teşhir ederek kamu düzenini tehdit eden paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 38 ekibin katılımıyla yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 kuru sıkı tabanca, 4 yivsiz tüfek, 119 adet kuru sıkı fişek, 9 adet 9.19 mm fişek, 14 kartuş, 5 bıçak, 4 muşta, 2 teleskopik jop, 1 ninja yıldızı ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sosyal medyadaki o paylaşımlar başlarını yaktı! Çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'sine ayrıca Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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